廟宇前公然聚賭！士地公伯託夢信眾：該管一管了...警逮15人

▲台南市警歸仁分局警方破獲職業賭場，查獲黃姓場主及14名賭客，全部依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

72歲的黃姓老翁，涉嫌經營撲克牌賭場，竟在仁德區保安工業區內1間廟宇前公然聚賭，有信眾被士地公伯託夢，到歸仁分局文賢派出所報案，歸仁警方蒐證後，16日進行查緝，一舉逮獲15人，當場查扣抽頭金、賭資共新台幣34600元，全案偵訊後依法送辦。

歸仁分局警方初步調查，72歲黃姓老翁經營的賭場，以俗稱「目賊仔」的撲克牌比大小論輸贏，另外還查到扣了象棋、四色牌等賭具，類型多樣；最離譜的是，選在廟宇前公然聚賭。

警方說，成為公然聚賭場所的廟埕，位於仁德保安工業區內的福德堂，文賢派出所所長徐博文8月14日接獲信眾報案，指稱被主祀的土地公託夢，對於廟前聚賭一事看不下去，「該管一管了」。

所長徐博文隨即前往蒐證，確定廟埕有公開聚賭情事，警方於16日調派警力前往查緝，當場查獲黃姓場主，以及13男1女等14名賭客，其中包含2位印尼外勞，賭客年紀最大已73歲，全案偵訊後依涉賭博罪嫌移送台南地檢偵辦。

歸仁分局長楊慶裕呼籲，賭博行為所生之不法利益將衍生造成社會秩序危害，警方持續積極布線查緝掃蕩戕害百姓身心之職業賭場，淨化轄區治安，民眾應多從事正當休閒娛樂，賭博為罪惡之源，危害社會及人心至深，戒絕賭博，以免沉淪當中，身敗名裂、傾家蕩產，甚至家破人亡，更可能衍生其他治安事件，違法身陷囹圄，悔恨終生。

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