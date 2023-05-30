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謝長廷被指是特務！控施明德妻「含血噴人」　求償80萬結局曝

▼◄駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

▲駐日代表謝長廷遭民進黨前主席施明德之妻施陳嘉君控是調查局線民，謝求償80萬。（資料圖／ETtoday資料照）

記者黃宥寧／台北報導

民進黨前主席施明德妻子陳嘉君前年於臉書公開稱，駐日代表謝長廷是調查局線民，謝認她未舉證就「含血噴人」，跨海委任律師房彥輝提告求償80萬並刪文。士林地院日前審結，認法院認施陳嘉君發文前已做盡合理查證，並非毫無憑據、空穴來風，也沒虛偽捏造不實情節，判謝長廷敗訴。全案可上訴。

施陳嘉君遞狀說，「特務」是一個中性的詞彙，不涉及名譽，她身為政治受難者的家屬和歷史研究者，基於歷史研究與思考，判斷美麗島案的辯護律師除少數人外，都是由蔣經國操控，且高明輝等人說法，認定謝長廷在歷史中的角色就是「特務」，相關發文應受憲法言論自由和學術自由的保障，不構成侵害；況且謝長廷曾提起刑事誹謗罪告訴，也獲不起訴處分、駁回再議處分，足證她並無侵害謝名譽權。

法官認「特務」文字確實侵害謝長廷名譽，依施陳嘉君所提的證據資料，也尚無法認定她的言論與事實相符，然而，施發文是據前調查局副局長高明輝自稱1982年聽前總統蔣經國、時任調查局長阮成章稱許謝長廷是自己人頒發20萬元獎金等，但高明輝之後在其他案件證稱沒接觸過謝長廷從事情報工作的資料也沒看到謝長廷收下現金，故不能僅憑高明輝說詞認定施陳嘉君說法符合事實。

▼駐日代表謝長廷對施陳嘉君提起民事求償訴訟。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／謝長長廷）

法官審酌，高明輝曾主動向別人說起這件調查局給謝長廷獎金的事情，可見施陳嘉君稱「聽過高明輝說法」是有所根據，考量謝長廷身為重要公職人員的身分，對其名譽權保障要有所退讓，再綜合考量高明輝在調查局地位及施陳嘉君能夠查證手段等因素，認施陳嘉君依據高明輝說詞發文已盡合理查證義務，不具備民事侵權行為不法性，故駁回謝長廷請求。全案可上訴。

陳嘉君2021年10月21日於臉書公開說：「謝長廷先生若不是特務，則他為自己澄清的方式唯有上法庭。因為當他此刻的話語失去公信力，他又無法舉證自己沒有做過的事，法庭是唯一的路。」

陳嘉君表示，上了法庭，謝長廷什麼都不需要做，是他的被告必須舉證，要求法官調查證物，這時法官才能調閱國家檔案，讓真相大白。陳嘉君回憶，「王幸男先生控告我毀謗他，我在法庭請求調查證據，法官調閱國家檔案，裡面清清楚楚記載王幸男被捕之後自請做內線，如何供出台獨聯盟主席張燦鍙住家情報，和台獨聯盟在世界各地的組織等等，鉅細彌（靡）遺。」

陳嘉君在文末正告謝長廷，「所以，你若『不是』特務，上法庭是唯一一條路。請無需顧慮我們，無需用冠冕堂皇的言語逃避。否則你就是。」

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