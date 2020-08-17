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三星Galaxy Note20系列超夯　電信通路1小時預購額滿

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▲三星Galaxy Note20系列上市記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲三星Galaxy Note20系列電信通路開放預購1小時即額滿。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星Galaxy Note20系列於今（17）日開放預購，而各家電信業者也同步開放新機預購；根據中華電信指出，中午12點開放網路門市及全台服務據點限量預購Samsung Galaxy Note20 5G系列旗艦新機，在1小時內旋即額滿。

根據中華電信統計，Samsung Galaxy Note20 5G系列新機主打的時尚霧面質感設計最受星粉愛戴，以星霧金為最搶手，其次以星霧灰最夯，總佔比達5成。Galaxy Note20 Ultra預購量近6成，顯示大尺寸為星粉首選。

另外，中華電信獨賣的全新頂規新機Galaxy Note20 Ultra 512G星霧金深受喜愛，星粉快手搶購一空。

台灣之星則指出，這次Galaxy Note20系列預購，不僅台灣之星實體門市湧入人潮，官網預約登記頁面流量更爆增2倍。

台灣之星統計，Note20系列整體預約量較去年同期Note10系列大增34%，分析實際預留資料，超過6成消費者選擇同樣高效能、更易入手的5G旗艦新機Note20，並以男性消費者為大宗，占比85%。

同時，萬眾矚目帶有高級緞面質感的全新「星霧金」則是各路星粉的購機首選，獲得33%預購消費者青睞。預期在此波三星旗艦新機的推波助瀾下，整體業績將成長26%、相較去年同期Note10業績成長34%，並帶動台灣之星5G用戶提升62%。

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