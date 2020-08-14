OPPO Watch終於來了　8/21正式在台上市

▲OPPO Watch。（圖／OPPO提供）

記者邱倢芯／台北報導

隨著台灣5G市場開台，OPPO為了帶給消費者便利5G生活，今(14)日宣布推出搭載Wear OS by Google作業系統的OPPO Watch系列，此款智慧手錶產品將於8/21 起將於OPPO全台體驗店、OPPO網路商店與各大網路購物平台(PChome24h購物、蝦皮購物、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網)開賣。

OPPO Watch 46mm (Wi-Fi) 提供曜黑、琉金兩種顏色，建議售價為8,990元，OPPO Watch 41mm (Wi-Fi) 將提供粉金色選擇，建議售價為6,990元 。

▼OPPO Watch分為46mm與41mm兩種尺寸。（圖／OPPO提供）

消費者於開賣日前往上述指定通路賣場購買OPPO Watch系列，並於指定活動頁面完成登錄，除享OPPO Watch系列手錶充電盤(市價790元)，還可以獲得包含KKBOX 一個月免費序號卡+OPPO Watch螢幕保護貼+OPPO氟橡膠錶帶在內的「OPPO Watch優享禮盒」(市價1,089元)，如購買41mm版本另外再送OPPO Watch氟橡膠錶帶乙組。

OPPO認為，這次在台開賣的OPPO Watch，不只針對Android系統相容性更佳，更充分利用Google Play商店、Google Fit等多元Google應用程式和資源，搭配較同價格帶更快，僅75分鐘即可充滿電量的Watch VOOC閃充技術，鎖定注重生活品質與想要更輕鬆追隨運動時尚的休閒族群，打造更便利的新健康生活型態。

OPPO Watch採用高通Snapdragon Wear 3100處理器和Apollo晶片，並支援長續航與智慧兩種續航模式，46mm版本在智慧模式下可使用36小時，遇到長期出差、不方便充電的時刻，開啟長續航模式下仍具備可達21天的續航力，同時不影響電話通知、測心率等基本功能。

充電方面，OPPO Watch搭載了相較同價位帶更快的Watch VOOC閃充15分鐘可充電至46%，75分鐘即可完全充滿電量，大幅節省出門充電的頻率與時間。

OPPO Watch系列配備運動健康監測系統，運動方面結合了環境光、三軸加速、地磁、光學心率與氣壓等五大感測器，能夠更精準地記錄在不同環境下的活動狀態。

健康方面除了常見的心率監測、睡眠監測，如果一小時步數不超過20步，手錶將自動發出貼心提醒通知該起身活動，首次配對時只要透過Google play商店下載Wear OS APP及HeyTap Health APP，後續就可以隨時透過手機檢視一周甚至一個月以上的紀錄。