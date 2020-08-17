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5G開台拉不動手機需求　通路商：相對應的內容太少

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▲▼美國政府計畫建構一個5G無線網絡，抵抗大陸竊聽威脅。（圖／達志影像／美聯社）

▲有通路業者認為，現在5G相對應的內容太少，以至於讓消費者興趣缺缺。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三大電信業者5G服務開台至今已一個多月，而台灣之星的5G服務也以提供兩個星期左右，不過台灣之星總經理賴弦五先前在開台記者會時曾「爆料」三大電信5G開台一個月的申辦用戶不到10萬戶，當時這個數字嚇到不少人；對此，有3C通路業者透露，現在的5G網路對於消費者來說太「無感」，很多人都不知道自己需要5G網路可以做些什麼。

該通路業者指出，就現階段而言，5G手機在通路端沒有賣得很好，就是因為消費者對於5G的需求太低，且現在並沒有什麼特定的手機應用程式只有5G網路才能使用。

該通路業者進一步解釋，除非現在有一些App非得使用5G網路才能完整運作；舉例來說，假設Netflix未來推出5G進階版，且內容可讓消費者選擇多角度觀看，或者是字幕隨著觀眾需求有所變化，抑或是聲音傳遞更具有空間感等，可能需要5G的協助，才能夠創造出需求，不然現階段對於消費者來說，即便申辦了5G網路也不知道有什麼用處。

另外，該通路業者也指出，目前台灣5G基地台的涵蓋率仍不夠；如果你有注意到，某一家電信業者的5G方案，讓消費者可以在使用到5G網路的情況下，才會啟動計量收費（平時都是4G網路），且每月最高收費僅會額外收200元。

為什麼會有這樣的收費但書？該通路業者認為，因為現階段能夠使用到5G網路的地方真的不太多，5G基地台建設的速度其實不太快，一來是因為5G設備的成本比4G高，二來是在一定的範圍內，5G需要的設備數量又比4G網路來得更多、更密集。4G的基礎建設大概一年就可以達到85%，但是5G則需要三年的時間才能達到這樣的涵蓋率。

再者，對於消費者來說，現在市面上的5G手機選擇並不多。事實上，當初在4G開台時，市面上已有33款的4G手機可供選擇，而5G開台時卻僅有6款，且價格都比4G手機昂貴，在選擇不多且入手門檻高的情況下，5G無論是網路申辦或是手機的需求量自然衝不上來。

▼5G開台初期手機選擇並不多且入手門檻高，使得5G無論是網路申辦或是手機的需求量自然衝不上來。（圖／記者黃克翔攝）

▲低頭族示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

或許你會問，現在不是還有較低價的中階5G手機可以選嗎？對此，該通路商也表示，中階機的推出可以稍微帶動5G手機銷量，但不見得會帶動5G網路的申辦。

「這個道理就跟早期的4K電視一樣。」該通路商表示，先前沒有4K內容時，為什麼會有人願意買4K電視？因為裝置降價了買來先放著，等到有內容了再說；這個道理就跟5G中階手機一樣，裝置降價了先買來用，等到資費降價了，或者是有特殊的App非得要5G網路才能使用，那麼5G網路申辦量才會起來。

「4G手機的需求至少還會有一年半。」該通路商分析，如果按照5G的發展流程來說，消費者對於4G網路、手機的需求還會有一年半；屆時5G涵蓋率才會到一定的程度，且到時候才有可能會有5G專屬的應用程式或內容。

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