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新竹市5月起加碼關懷資源回收個體戶　每月最高補助5千元

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▲關懷個體戶與環保局及慈濟人員合影。（圖／新竹市政府提供）

▲關懷個體戶與環保局及慈濟人員合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

近幾年資源回收物收購價格低迷，今（109）年又遭逢武漢肺炎疫情影響生產及消費行為，導致資源回收個體業者收入驟減。新竹市環保局為落實照顧辛勞的資源回收個體業者，今年成功爭取環保署補助經費500萬元，辦理「資源回收關懷計畫」，提供每月2次「專人專車到府清運」服務，以高於回收市場價格向個體業者收購資源回收物，且因應疫情，自本（5）月起至明（110）年6月，更將資收關懷個體戶補助上限提高至每人每月5,000元，緩解個體業者燃眉之急。

新竹市長林智堅表示，對個體業者長期性的關懷與照護，讓他們不再孤單，是市府團隊持續努力的重點工作。新竹市自去（108）年起配合環保署試辦「資源回收關懷計畫」，補助個體戶的資源回收物收購價格優於市場價格，藉以提高回收率較低之資收物，同時增加個體戶的經濟收入。108年1月至7月補助對象以中低收入戶的個體業者為主，108年8月補助對象擴大為所有列冊之個體業者均可申請，每月最高可獲得補助經費3,500元，經統計108年計有264人受惠，發放補助金約46萬元。

環保局長江盛任表示，新竹市目前登記列冊關懷的個體戶約600位，今年向環保署爭取加碼補助經費500萬元，擴大辦理「資源回收關懷計畫」，已有144位個體戶申請參加，補助上限每月3,500元，1月至4月回收資收物總重13萬9,626公斤，發放補助金超過117萬元。為免除個體業者運送資收物至資源回收商變賣來回奔波之苦，提高資收物清除效率，同時維護環境清潔，環保局更提供每月2次、專人專車到府清運服務，現場依重（數）量計價獲得補助，並透過清運人員與個體業者互動，進行資收物分類再教育，同時關心生活近況，展現親民的人性關懷。因應武漢肺炎疫情，自109年5月至110年6月，補助上限由每人每月3,500元提高至5,000元。

江盛任說「資源回收關懷計畫」不僅照顧個體業者的經濟收入，還能感動左鄰右舍一起環保愛地球。家住北區70歲個體業者林榮桃女士，兩位兒子皆為身心障礙者，日子雖過得辛苦，但仍保持樂觀態度，林女士從事資源回收已超過30年，多數資收物除變賣外，還會捐贈給慈濟單位，身旁鄰居知曉後即紛紛響應，將資收物提供給林女士進行回收處置，將自身小愛化為大愛，幫助更多需要的人。

江盛任表示，資收關懷計畫的參加對象不限低收入、中低收入戶及領取中低收入老人生活津貼證明者，只要是實際從事資源回收工作，並且在環保局登記列册的個體戶，都可以受惠。「資收關懷計畫」提供普遍優於回收市場的價格收購補助，加大對第一線資收個體戶的照顧，例如廢紙容器補助單價每公斤18元，高於市場價格每公斤1.4元；廢玻璃容器補助單價每公斤7元，高於市場價格每公斤0.5元；廢鍵盤補助單價每個30元，高於市場價格每個1元。環保局鼓勵個體業者，採「多元化管道」回收資收物，除低回收率項目交給環保局獲取高於回收市場價格的補貼外，對於市場上價格較高的部分資收物，也可直接交給資源回收商變賣。

環保局表示，資源回收物乃可再利用之資源，為保護地球有限資源，大家應落實回收再利用，而個體業者是從事資回工作最辛勞的基層人員，居中貢獻更是功不可沒。民眾除將資收物交清潔隊外，亦可給予個體業者進行變賣，遇見默默執行資收工作的個體業者，歡迎給予親切溫暖的問候，提升新竹市的人情溫度。

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