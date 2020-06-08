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竹市號召百艘漁船組「環保艦隊」 年清3千公斤海洋廢棄物

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▲海洋廢棄物清除結果。（圖／新竹市政府提供）

▲海洋廢棄物清除結果。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市環保局近年推動海洋廢棄物清除，與新竹區漁會合作於106年成立的環保艦隊，迄今已募集135艘漁船加入，去年一整年清除3千公斤的海洋廢棄物，獲海洋委員會肯定，拿下109年全國環保艦隊評比的全數獎項，包括最佳環保艦隊、最佳推手獎-區漁會組、推動海洋事務績優公務員等3項殊榮，新竹市長林智堅表示，盼此佳績能號召更多民眾響應，邀請更多人一起共同消除海洋污染，加入守護海洋的行列。

林智堅表示，海洋是生命的搖籃，台灣為海島國家，生態及漁業資源豐富。然而近年來，每天無數的垃圾從陸地或因人類的海上活動進入海洋，海洋廢棄物隨著洋流到處漂流，不僅影響海洋生態，也影響漁民的漁作。為清除海洋廢棄物，鼓勵漁民成立環保艦隊，透過堅實的海上環保尖兵，用實際行動展現守護海洋資源的初心，讓漁民取之於海洋，也善待海洋，打造永續環保家園。

環保局長江盛任表示，新竹市環保局與新竹區漁會共同合作，於106年3月成立海洋環保艦隊，成員為登記有案之漁船船主或船長，迄今共募集135艘漁船加入，透過民間能量清除海洋廢棄物，經統計108年環保艦隊共計清除資源回收物200公斤、一般垃圾800公斤及廢棄漁網2,000公斤。

環保局表示，今（109）年海洋委員會首度舉辦全國海洋環保艦隊評比，經遴選結果，新竹市囊括全數獎項，包括最佳環保艦隊、最佳推手獎-區漁會組、推動海洋事務績優公務員等3項。「最佳環保艦隊」獲獎有3人，陳泰安船長榮獲特優獎、彭偉明船長榮獲優等獎、陳永地船長榮獲守護獎；新竹區漁會積極協助招募環保艦隊，獲得「最佳推手獎」；此外，環保局副局長洪明仕推動海洋事務不遺餘力，包含海洋污染防治、推動海洋環保艦隊及海底撈巡守隊、海洋回收站等，獲「推動海洋事務績優公務員」的殊榮。

環保局表示，榮獲「最佳環保艦隊-特優獎」的陳泰安船長現年58歲，於106年3月加入新竹市海洋環保艦隊環保艦隊，108年清除海洋廢棄物高達1,730公斤；榮獲「最佳環保艦隊-優等獎」的彭偉明船長106年加入環保艦隊擔任副隊長至今，期間協助推動環保艦隊人員招募事宜，也熱心參與海洋油污染緊急應變演練；榮獲「最佳環保艦隊-守護獎」的陳永地船長，捕魚20多年也是環保艦隊隊長，熱心積極推動環保艦隊招募，迄今成功招募135艘漁船加入海上尖兵。

江盛任表示，為廣邀更多漁民加入海上環保尖兵行列，增加環保艦隊清除動能，今（109）年推出「新竹市環保艦隊獎勵兌換機制」活動，採提高誘因及競賽方式，以期共同維護海洋環境及資源永續。只要申請加入環保艦隊，每月清除海洋廢棄物並攜回岸際處理者，均可獲得兌換獎勵。另經每季評比統計前5名更可獲得豐厚獎勵，相關申請及獎勵規定，歡迎有意願漁民可至新竹區漁會或環保局詢問。

新竹市擁有17公里美麗海岸線，近年來市府更致力打造城市親水藍帶，積極建設海岸線景觀。為守護美麗家園，也讓蔚藍海洋能永續生存，期盼大家共同維護海洋環境及資源永續，打造新竹市成為「微笑水岸」的親水城市。

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