聯華電子減碳近41萬公噸　打造綠色供應鏈共創低碳城市

▲新竹市副市長沈慧虹出席「聯電3 R 大聯盟」頒獎典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

聯華電子公司有感近年環境問題愈發嚴重，於106至108年推動為期3年的「UMC 3R 大聯盟計畫」，3年來共有39家供應商加入綠色供應鏈，落實Reuse (回收使用)、Recycle (回收再利用)及Reduce (廢棄物能源及資源減量)的實際行動，減碳效益約41萬公噸，相當於1,500座大安森林公園吸碳量，成果亮眼。新竹市副市長沈慧虹昨（11）日與環保局長江盛任一同出席「聯電3 R 大聯盟」頒獎典禮，肯定聯電公司拋磚引玉落實循環經濟具體行動，攜手產、官、學、研一起往「共好」前進，並鼓勵其他企業共襄盛舉，打造低碳永續城市。

新竹市長林智堅表示，地球逐漸受到環境污染與破壞，更需大家齊力守護世界環境，為環境永續與後代子孫盡心力。市府以環境永續發展作為施政目標，努力推動低碳永續城市，感謝聯電公司帶領39家供應商加入綠色供應鏈，用「UMC 3R 大聯盟」行動挺環保，推動「循環經濟」，讓資源循環利用，落實企業環境友善力，可說是企業展現社會責任的成功典範。

聯電公司總經理簡山傑表示，該公司致力落實「環境、社會、治理」三面向永續理念，自106年啟動「UMC 3R 大聯盟計畫」就獲得26家供應商熱烈響應，共計減碳近11萬公噸、相當420座大安森林公園吸碳量，成果有目共睹。繼而收集各優良供應商的節能減碳經驗與方法，召開一連串的經驗分享會，傳遞給更多的供應商，至108年已有39家供應商加入、成長50%，減碳量累計達40.9萬公噸、成長約370%。今（109）年特別辦理頒獎典禮，表揚20家傑出廠商，包含設備或製程改善、廢棄物回收利用、環境管理系統建置、作業環境改善、節能減碳等多項實質作為，希冀將3R的 DNA深植於在地廠商經營理念，並提升企業環保智能，打造永續企業。

沈慧虹說，市府責無旁貸擔任領頭羊角色，秉持「環境友善」精神，積極推動各項建設及產業發展，並建構產業間的綠色供應鏈夥伴關係；此外，市府致力打造低碳永續家園，以生態綠化、綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活及永續經營等6大面向做為主軸，已獲具體成效，包括推動市管公有房地設置太陽光電發電系統，每年產電達4,000萬度；啟動資源回收「風收站」計畫，105年至109年6月共設置 37站，總回收量高達1,400公噸；輔導轄內村里參與環保署低碳永續家園評等認證，計有銀級2里、銅級16里、報名成功49里，總計66里、參與率達54%；104年起補助推廣「低耗能、低污染、低噪音、低花費」四低綠色運具，至109年6月止，共計補助3,957輛電動機車及959輛電動自行車。

環保局長江盛任表示，新竹市已是國際知名科技城市，對於綠色科技與產業發展當責不讓，市府推動基礎建設之際，皆會結合綠色、節能、低碳等元素，硬體以綠化、節能、資源循環為主軸，軟體則以科技、智慧、樂活為建構重點，未來更將運用在地產學研資源優勢，善用智慧、環保科技實力，加上勇於突破各項困難的決心，相信可成為國際級的「科技綠色」示範城市。