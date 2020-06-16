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竹市環保戲劇競賽10隊尬演技 「新竹國小」勇奪「綠劇人」

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▲新竹國民小學「生之聲」獲得第一名。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹國民小學「生之聲」獲得第一名。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

109年環保戲劇競賽尋找「綠劇人」，挖掘令人驚豔的環保戲劇作品，加值臺灣民眾的環境守護力。新竹市環保戲劇競賽初賽日前在濱海低碳環境教育中心辦理，共有10隊學校與民間團體參加，演出方式有話劇、國劇、舞台劇，十八般武藝都搬上舞台，競爭激烈，最後由「新竹市東區新竹國民小學」「生之聲」獲得第一名，將代表新竹市參加8月的全國北區決賽，有機會獲得10萬元獎金。

環保局表示，今年環保戲劇競賽以「清淨空氣、循環經濟、改善水質、永續世代、友善環境及精進生活」為六大主題，各個參賽隊伍，無不使出渾身解數，透過活潑生動的對白及獨具一格的環保材質道具，演出令人耳目一新的環保戲劇。

獲得第一名新竹國小「生之聲」表演的內容為城堡內的壞皇后，為了自己的美貌吃了許多熊掌、魚翅還命屬下捕捉野生動物，破壞生態平衡，最後吃了惡果才覺醒，小朋友表演自然生動，所有自製的道具也美倫美奐，舞台效果特別好，獲得評審一致青睞。

得第二名的健言社，表演內容為「環境破壞誰能比我慘」，以動物的角度看人類對環境的破壞，製作的大象、長頸鹿等動物造型十分吸引人，表演者為皆為中年人，能啟發不同族群對環境保護的認知。

第三名茄苳國小戲劇特色團隊表演「呵呵~藍星人」演出藍星因過度開發不再適合居住，在找尋新的星球過程，學習其他星球友善環境的方法，而且在戲劇道具上，使用生活中常見的回收物品再利用，並藉由孩子們親手製作，更能體驗到保護環境的重要。

其他康樂社區表演「友善農地」獲得佳作，另外玄奘大學影劇藝術學系表演「來自未來的警告」、新竹國劇演藝團表演「新劈山救母」、港南國小A隊表演「要不要玩躲貓貓」、港南國小B隊表演「話說金城湖」、豐功社區狂想劇場表演「愛愛地球」及科園社區表演「人類選擇題」，演繹「友善環境」主題獲得入選。

環保局長江盛任表示，為讓大眾關注環境議題並號召全民實踐環境行動，期望藉由寓教於樂的方式，吸引更多年輕朋友，投入環境保護行列。同時亦期待各界熱愛表演的民眾，透過戲劇創作，詮釋環保即是生活的概念，傳遞對美好環境的堅持。

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