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「死侍」忙著幹大事！　萊恩雷諾斯宣布推出「全世界最便宜影音平台」Mint Mobile+

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▲萊恩雷諾斯宣布推出新影音串流平台，但目前似乎還在籌備中。（圖／截自Mint Mobile+）

▲萊恩雷諾斯宣布推出新影音串流平台，但目前似乎尚未籌備完整。（圖／截自Mint Mobile+）

記者謝仁傑／綜合報導

飾演「死侍」的好萊塢知名男星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）最近忙著幹大事！上周他在推特上正式宣布，他要推出「全世界最便宜」的影音串流平台「Mint Mobile+」，看來這位超級英雄暑假可沒閒著，摩拳擦掌地加入影音平台的戰場了。

萊恩雷諾斯在推文中表示，每間科技公司都需要串流媒體服務，因此宣布推出新事業 Mint Mobile+，並且不改死侍風格的浮誇介紹，「Mint Mobile+ 會是世界上最便宜的影音串流平台！」

萊恩雷諾斯要推出影音串流服務？這肯定要令他的影迷們感到相當驚訝，他從影星變老闆，並加入與 Netflix、Apple TV+、Disney+ 等科技企業的影音串流大戰，縱然他是超級英雄，應該也會是一場硬戰了。

事實上，萊恩雷諾斯早在去年就有這個想法了。他在去年11月25日就曾在推特上說過，正在醞釀推出最新的影音平台 Mint Mobile 的計劃。

▲。（圖／截自Twitter／Ryan Reynolds）

▲萊恩雷諾斯去年就有加入影音平台戰場的打算。（圖／截自Twitter／Ryan Reynolds）

Mint Mobile+ 已架設完成，像是 Netflix 等平台一樣，進入平台時還有特殊的動畫效果，網站上也羅列了許多部電影，更有例如「原創電影」、「非原創電影」、「美國前10大熱門」等影劇分類，點進去即可觀看整部電影，目前完全免費。

值得注意的是，儘管平台上看似已有幾十部電影可供觀賞，然而仔細一看發現，其實都是他在2003年主演的同一部電影《神鬼妙計》，看來這位明星老闆提前隆重推出的 Mint Mobile+，平台內容應該是還沒籌備完全。

網友們也笑著在底下問說，「Mint Mobile+ 會不會只有萊恩雷諾斯自己主演的電影？」雖然目前看來的確是如此，但打著「全世界最便宜」的標語，還是不禁令人充滿期待。

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