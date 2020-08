「死侍」忙著幹大事！　萊恩雷諾斯宣布推出「全世界最便宜影音平台」Mint Mobile+

▲萊恩雷諾斯宣布推出新影音串流平台,但目前似乎尚未籌備完整。(圖/截自Mint Mobile+)



記者謝仁傑/綜合報導

飾演「死侍」的好萊塢知名男星萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)最近忙著幹大事!上周他在推特上正式宣布,他要推出「全世界最便宜」的影音串流平台「Mint Mobile+」,看來這位超級英雄暑假可沒閒著,摩拳擦掌地加入影音平台的戰場了。

萊恩雷諾斯在推文中表示,每間科技公司都需要串流媒體服務,因此宣布推出新事業 Mint Mobile+,並且不改死侍風格的浮誇介紹,「Mint Mobile+ 會是世界上最便宜的影音串流平台!」

Every tech company needs a streaming service. So… introducing Mint Mobile +. The world’s most affordable streaming service! pic.twitter.com/lSMzeurKp8