回報大安人支持、編列近4千萬　盧秀燕主持自來水延管路平典禮

▲盧秀燕抵達大安區中庄里，受到鄉情熱烈歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大安區自來水普及率已從2016年的63%成長至今年的75%，但自來水是來了，路面卻是破損不堪，徒增人車行的困難，市長盧秀燕前年在大安區政天宮舉辦選舉說明會時就承諾，一旦她當選一定好好為地方做事，因此斥資近4千萬元經費好好整平，還給市民平坦且安全的道路。

▲▼盧秀燕主持大安區自來水延管路平典禮，吸引不小鄉親到場。

大安區中庄里自來水延管路面復平第二期工程，範圍包含中山南路、南安路、三元路、中松路、埔頭路、中海路、興安路302巷，全長13160公尺，經費3900萬元，受益戶數291戶，預計11月底完工，市長盧秀燕、市議員李榮鴻和地方仕紳等近百人參加。

盧秀燕說，自來水公司雖然同意幫偏遠民眾接自來水管，但是水公司是國營事業，只負責接管，不管挖路後的路面破損，造成民眾開車或走路都很困難，而且路面破損也有礙市容，讓人感覺好像大安都沒有進步。

盧說，前年在政天宮辦選舉說明會時就向觀音媽祖承諾，如果當選一定好好為大安做事，因此得知大安部份路面還沒整平時，今年就編列6千萬元，加上去年風調雨順，天災少，第二預備金還有5千萬，總共1.1億，分配到全市需要整平的12區，其中大安區就佔了近4千萬元。

盧除了希望市民忍受工程期間所帶來的不便之外，更強調市府目前的施政方向，包括去年恢復老人健保、減輕醫療負擔，雙十公車吃到飽政策，過去大安民眾坐公車到市區90元，現在只要10元，還有，台中經常都看得見藍天白雲，這都是市府努力整治空污的成果。

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