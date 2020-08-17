汐止大街衰淪「滑車道」！7機車雷殘10人摔傷　抓到漏機油吊車...賠傪了

▲一輛沿路漏油的大型吊車造成多名機車騎士摔到送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

16日傍晚5點半汐止新台五路一段、大同路二段與南興路口道路上有大量滲漏機油，導致多名騎士行經該處滑倒受傷，這起大型拖吊車漏油意外造成三個路口總共有7輛機車打滑自摔，造成10人手腳擦傷擦傷送醫，由於時值假日傍晚交通尖峰時段，警方不僅要忙著處理車禍，維持交通順暢還得協助傷者送醫。

▲一輛沿路漏油的大型吊車造成多名機車騎士摔到送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方投入大批人力，總算在汐萬路一段與八連路口發現漏油肇禍的大型吊車，貨車司機辯稱不知此事，警方訊後將他暫依公共危險罪嫌移送。警方表示，當時民眾報案稱路面有機油汙漬，導致許多騎士行經時滑倒受傷，警方獲報後啟動快速到位機制，派遣汐止派出所所、交通分隊警員超過10人到場處理事故及疏導交通。

▲一輛沿路漏油的大型吊車造成多名機車騎士摔到送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

並由專責警力根據油汙殘留痕跡追蹤，稍晚在汐萬路一段與八連路口附近發現重型吊車停放於路邊，且車身周邊有大量油漬，這才抓到漏油肇禍兇手。警方調查肇事重型吊車駕駛為詹姓男子（45歲），他向警方表示，路面遭汙染油漬是因為吊車漏油所致，但開車期間並未發現異常，不知漏油導致多名騎士行經路口時滑倒受傷。

警方調閱監視器佐證確認後，通知肇事詹姓駕駛到案說明，警訊後由於吊車漏油總計造成7部機車騎士自摔，波及10名民眾手腳擦傷，訊後將駕駛依觸犯公共危險罪嫌移送，漏油汙染道路部分，警方併函交環保署依法開罰。

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