71歲猛男持續播種生11子！背景超硬「情婦召見才能赴約」…後宮花名單最小20歲

▲大陸億萬富豪倪福林。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

對外，大陸億萬富豪倪福林是「湖南優秀商業企業家」、「全國勞動模範」，是一位致富不忘家鄉的「英雄人物」。可現實中，他卻被曝是與10位有染，並育下11個孩子的生活糜亂者。在這些情婦中，年紀最小的僅為20歲，這意味著其與倪福林是年齡至少相差50歲的「爺孫戀」。

倪福林1949年生於湖南益陽，不到30歲轉業至益陽市食雜果品公司，幾年後，到當地的五金交化公司任總經理，並用5年時間將公司由2萬元（人民幣，下同）資產發展到4000多萬元。

20世紀90年代初，頗具商業眼光的倪福林，還把目標定位在深圳打工者身上，提出「1萬元入住」策略，火爆的房市讓他賺到了第一桶金，滾動起資本的龐大雪球。

倪福林能有不少的正面輿論，與他致富後回鄉發展有關。「我從小就有個夢想，能為鄉親們做點事，回報家鄉，造福家鄉，這是我多年以來的心願，是一份故鄉的情結，一份義不容辭的責任，」他曾在採訪中如此表態。

就是這樣一位致富不忘家鄉的「英雄人物」，如今攤上了大麻煩。因為倪福林正被結髮20年的前妻告上法庭，需要支付屬於她的那份資產。

現在，億萬富豪倪福林不僅身陷行賄案，目前仍是網路追逃人員，還與多名女性育有多名非婚子女。在一份未獲得其本人確認的花名冊上，共有10名年輕情婦，並育有11名子女。此外，上述女性多存在與倪福林相關公司股東中，且成為股東時間多與生育時間相近。

據悉，他平時就與情婦們住在一個裝修似宮廷別墅的不同房子中，互不打擾。而當情婦產下小孩，小孩需要念書後，情婦就會帶著小孩搬出別墅，在長沙或益陽市購置房產，只有遇到節慶，或是得到倪福林召見後，才會回到別墅「擁10情婦」召見才准來小住。

天眼查APP顯示，倪福林名下共有19家公司，註冊資本多在千萬級別。值得注意的是，這些公司不僅註冊資本龐大，成立時間跨度超過25年，還涉及包括地產、投資、銀行，甚至是養老等多個領域。

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