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全球富豪大洗牌！　他疫期4個月「每天賺10億」身家翻倍至2500億

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騰訊董事會主席馬化騰。（圖／新華社資料照片）

▲騰訊董事會主席馬化騰。（圖／新華社資料照片）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情讓全球富豪面臨大洗牌，根據胡潤研究院23日公布《疫情四個月後全球企業家財富變化特別報告》（Wealth Impact 4mths after Covid-19 Outbreak），發現短短4個月內全球百強富豪中，大陸富豪表現最搶眼。財富成長最快的前5名都來大陸，以黃崢為首，翻倍至2500億（人民幣，下同），相當於這4個月平均每天增加10億。同時這次大陸前10大富豪首度全部擠進全球前50榜單內。

在疫情爆發後的4個月裡，胡潤全球百強企業家中有60%的企業家財富成長或保持不變，40%的企業家財富減少。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，在疫情爆發的頭兩個月，全球百強企業家的大量財富蒸發，但在疫情爆發後的第2個兩個月，2/3的企業家財富出現V型反轉。此舉顯示，永遠不能低估了這些全球最厲害的超級財富創造者。

事實上，疫後的大陸富豪表現十分神勇，根據胡潤的調查，全球百強富豪中財富成長最快的前5名都來自大陸，特別是黃崢最令人驚艷，身家翻倍至2500億，相當於這4個月平均每天成長10億，超過許家印和李嘉誠一舉進入全球前三；其他4位是海天味業的龐康、邁瑞的徐航、新希望的劉永好家族和海底撈的張勇舒萍夫婦。

根據胡潤的調查報告發現，馬化騰仍然以3200億財富保持在馬雲之上，坐穩大陸首富寶座。另外大陸前10大富豪也第一次全部進入全球前50名。

胡潤說，這次榜單中最大的輸家是LV創辦人伯納德‧阿諾特和巴菲特過去四個月財富縮水最多，都縮水了上千億，相當於這4個月平均每天縮水了10億。恒大的許家印則是全球財富縮水最多的前10名企業家中唯一一位大陸籍。

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