店員拒收硬幣被罵翻！　星巴克急道歉...陸網友爆氣：沒誠意

▲大陸星巴克被爆出拒收硬幣，引起網友不爽。（圖／翻攝自新京報，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸一名部落客15日體驗用硬幣生活一天，但是前往星巴克準備消費時，卻被店員狠狠拒絕，影片上傳網路後，引起了許多網友的一片罵聲，認為店家此舉根本違法。大陸星巴克雖然緊急出面道歉，但是還是被網友們繼續痛罵，「沒有誠意」。

從影片中可見，一名女子拿著一袋硬幣，到星巴克想買飲料，店員馬上表示，收不了硬幣，「我們店裡沒辦法收硬幣，一周才去存一次款」；而且你也不能拍我，之後兩人只好離開。拍攝者強調，內容全程無剪輯，當時店裡也沒有其他人排隊。

大陸星巴克當晚回應，在門市消費可選擇包括現金支付在內的多種支付方式，沒有拒收硬幣的規定，疫情期間更鼓勵顧客使用無接觸式的電子支付方式，對個別顧客的不佳體驗表示歉意，並已經第一時間向所有門市都明確重申了相關規定。

但是由於道歉只是發佈在留言處，許多大陸網友繼續狂罵，很快就登上了熱搜排行榜，「拒收硬幣涉嫌違法行為，只在評論區回復太敷衍」、「拒收本來就是犯法的，跟你們規定有啥關係」、「回應放在評論區？誠意呢？」、「星巴克這回應也是搞笑，意思是你們規定不收硬幣就可以拒收？這種行為本來就是違法的」。

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