特殊色口罩連7天開賣！愛買水湳店8/18試營限定　首日中衛夢幻色「月河晨曦」登場

▲愛買台中水湳店8/18試營，限定推出醫療口罩連續7天、每日3時段開賣。（圖／愛買提供）

記者林育綾／綜合報導

愛賣量販在台中展開第3家分店水湳店，位於一級戰區中清路上，將於明（8/18）日全館開放試賣，特別規劃「連7天口罩接力賣」，每日上午9點、下午3點及晚上7點準時販售中衛、康乃馨、匠心等廠牌口罩，其中首日推出搶手的夢幻新色「月河晨曦」，接續還有「櫻桃紅」、「天空藍」、「酷黑」。試營首日還贈送「300份免費早餐」、「消費滿499元贈抽取式衛生紙一串」、滿988元送石虎托特包等優惠。

由於防疫升溫，愛買表示正積極補貨口罩，台中水湳店試賣期間，將「連續7日、3個時段」限量開賣成人與兒童醫用級口罩50入盒裝，8/18(二)-8/24(一)的每日上午9點、下午3點及晚上7點，準點販售中衛、康乃馨、匠心等廠牌口罩，每人限購一盒，售完為止，

▲中衛夢幻色「月河晨曦」在試賣首日 8/18(二)及週末8/22(六)、8/23(日)限量販售。（圖／愛買提供）

而中衛醫療口罩供應特殊色「櫻桃紅」、「月河晨曦」、「天空藍」、「酷黑」共4色，售價皆為300元，「櫻桃紅」每日限量販售，而搶手夢幻新色「月河晨曦」則在試賣首日 8/18(二)及週末8/22(六)、8/23(日)限量販售。

除了供應醫用級盒裝口罩外，每日也有販售袋裝口罩，每人限購2包，中衛醫療「櫻花粉」袋裝口罩，3入裝售價39元，3M兒童醫用袋裝口罩，5入裝售價49元。

試賣期間全館也祭出多項活動及優惠，包括免費送早餐，18日上午8點15分至愛買水湳店1樓戶外廣場報到，8點30分由專業有氧教練帶動做健康操，完成健康操活動後免費發放活力早餐，限量300份，送完為止。

▲愛買水湳店8/18試營限定，首日送300份早餐。（圖／愛買提供）



另也祭出單店獨家會員滿額禮，8/18(二)-9/2(三)HAPPY GO會員單筆消費滿499元，即贈抽取式衛生紙1串(1串6包)，限量5000串；單筆滿988元送「我是石虎托特包」1個，限量4500個。試賣首日早上9點在1樓戶外廣場還有蔬菜特賣，如進口洋蔥3公斤每袋激殺89元，產銷履歷蒜頭300克激殺79元，產銷履歷薑300克激殺19元，限量供應，售完為止。

愛買表示，看好台中「水湳經貿園區」穩定發展，因此繼台中復興店、豐原店後，展開第3家分店水湳店，占地3000坪，總樓板面積1萬2000坪，樓層規劃為地下2層至地上5層，1、2樓為量販賣場，B1和3樓有餐飲、家居、藥妝、網路女裝等29個品牌進駐，B2、4樓和5樓為停車場，停車位400個，全館店櫃餐飲占45%、生活家居占30%，估計足夠符合周邊8萬多戶家庭的日常需求。

▲萊爾富陸續推出炫彩系列口罩。（圖／業者提供）

口罩其他通路方面，今（17日）屈臣氏門市開始販售屈臣氏自有品牌醫療防護口罩（成人），每盒50片裝，會員價299元，每人限購１盒；20日將販售中衛口罩「迷彩色」，有軍綠迷彩、酷黑迷彩2種，每盒30片裝；21日則有潮橘、月河藍和黑+軍綠的袋裝口罩。而萊爾富在14日至22日期間門市開賣萊潔冰河藍、玫瑰粉，開賣時間每家店不同，另19日起將開放民眾預購萊潔「淡澄橘」口罩，每盒特價349元，全台限量1萬5000盒，當日使用店內「Life-ET」機台預購。

【愛買水湳店 門市資訊】

地址：台中市西屯區中清路二段1199號

營業時間：週一~週日 09:00~22:30

免費服務電話：0800-068-189



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