餐廳養魚遭毒殺！清潔劑整罐倒入…女老闆見「平躺屍群」崩潰

▲餐廳養魚遭毒殺，火鍋店魚群全死光。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／採訪報導

餐廳裡面養魚會讓人有身心放鬆的感覺。不過，台中一家石頭火鍋店在店內養魚，供客人觀賞，近日卻遭到白目客人亂倒清潔劑，導致整缸魚死光光，讓老闆相當崩潰。

這家石頭火鍋店在臉書粉專PO文，描述事發經過，由於店面是租來的，房東原先在廁所的浴缸內養魚，他們承租後經過考量，決定把魚留下來，一方面可以就近照顧，一方面也能讓客人觀賞。

沒想到10日晚間打烊時，員工突然衝出廁所，向老闆大喊「今天有洗魚缸嗎，怎麼上面都是泡泡」。老闆一聽覺得不對勁，跑進廁所裡面查看，才發現事情嚴重，浴缸被客人隨意倒入浴廁清潔劑，加上打氧機運作，水面都是泡泡，裡面養的魚也全部死光了，且其中一隻已懷有身孕。

事後，這名老闆向《ETtoday新聞雲》記者說明，員工發現的時間約為晚間9點左右，當下她立刻詢問在場客人，是否有將清潔劑倒入浴缸裡，客人均否認，上廁所看到有許多泡沫，還以為是店家在洗廁所。

▼該家石頭火鍋的廁所有養魚，近日卻遭到毒殺。（圖／蕭姓女老闆提供）



而平時員工洗廁所時，有固定擺放清潔劑的位置，被倒入的清潔劑則是新開的，幾乎整罐都用完，被隨意棄置在一旁，因此女老闆認為，很有可能是客人一時覺得好玩，才把清潔劑倒入。

不過，由於事發在廁所內，沒有裝監視器，因此無法確定到底是哪位客人做的，加上報警後，警方也說「沒辦法證明是誰做的」，不能把人逮捕，店家只能自認倒楣。

女老闆說，房東相當愛魚，店內的魚群並非外面買來，都是房東親自配種，從魚卵養大的，得知這樣的消息，感到錯愕與難過。不過，在廁所內養魚是該店的特色，所以未來還會考慮再養一批，但一旁會設立告示牌，清潔劑也會收起來，希望客人不要再做同樣的事情。

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