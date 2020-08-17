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驚悚！裸女「胸腹中刀」皮肉開花側躺暗巷　警員趕到開3槍…浴血畫面曝

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▲▼廣西一男子捅傷裸體女子後拒捕。（圖／翻攝自南國今報）

▲受傷女子渾身血。（圖／翻攝自南國今報）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西柳州市南竹路革新八區革新幼稚園附近的一處巷子中8月16日下午6時許發生一起血案。一名女子被一名男子捅傷，赤身裸體鮮血淋淋躺在院內，胸腹中多刀皮肉開花。據目擊者透露，警方接到報警後迅速趕到現場處置，不過因為兇手拒捕，警員警告無效後開槍將其擊傷。

據《南國今報》報導16日9時30分許，事發現場已經被民警拉起警戒線，不准非警務人員進入。事發處是一處較為破舊的平房，晚上燈光暗淡，漆黑一片。

據目擊者表示，此案是8月16日下午6時左右發生的。當時他們發現，房子的院子裡有一名女子全身赤裸，鮮血淋淋，胸腹間被捅；男的手上拿著一把長約30公分的刀。

警方接報後迅速趕到現場處置，隨後警員開了3槍，其中第一槍是警告兇手。不過，兇手仍然無視警告拒捕。隨後，警員又開了2槍擊中了對方，而後才將其逮捕。

▲▼廣西一男子捅傷裸體女子後拒捕。（圖／翻攝自南國今報）

▲廣西一男子捅傷裸體女子後拒捕。（圖／翻攝自南國今報）

兇手姓王，今年40歲左右，單身，未婚，是租住在此的，才租了3個月。女子三四十歲，但是她和該男子具體是什麼關係，目前不得而知。「當天中午的時候該男子喝了點酒，有些酒醉，沒想到下午就出了這件事，女子是在被脫光衣服前就被捅傷了，」目擊者稱。

目擊者還指出，男子被槍擊傷後，傷勢嚴重，被醫護抬上救護車，而後送往柳州市工人醫院新總院搶救。

現場圖片可以看到，一名女子全身赤裸側身躺在院子內，全身鮮血淋淋。一名光著上身的中年男子被反手銬著，躺在地上。從圖片可以看到，男子身上有較明顯血跡。

目前，目擊者的說法尚未得到警方的進一步證實。此案仍在進一步調查中。

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▼現場圖片。（圖／翻攝自南國今報）

▲▼廣西一男子捅傷裸體女子後拒捕。（圖／翻攝自南國今報）

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