長髮正妹脫光逛名校！大白天「三點全露」學生看傻...4分鐘影片網瘋傳

▲有人在自習也照樣走進去。（圖／翻攝自網路）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸頂尖學府上海復旦大學，近日卻有女子一絲不掛在校園內行走，宛如到了無人之境，包括操場、教學樓、自習室等，而且全程有專業攝影師跟拍，隨後發佈到網路圖利。4分鐘影片曝光後引發全網撻伐，怒斥「學校是學習的地方，不要破壞校內秩序」。

▲裸女宛如行走在無人之境 。（圖／翻攝自網路）

該段長約4分鐘的影片8日發布後，在網路瘋傳，畫面中可以看到，裸露女子和攝影師在教室、自習室、籃球場等地拍攝，絲毫不擔心會被沿路的監視器拍下，就算是教室裡面有人自習，也要偷偷的跑進去拍一段，他們還來到籃球場左側的牆體外，而隔壁就有2個小夥子站在那裡看別人打籃球，其中一人還看到鏡頭，隨後這個畫面戛然而止。

事後，影片被上傳到網路。有知情人士透露，影片僅是部份內容，要看完整版，要以VIP會員身份進入平臺才能繼續收看。

▲影片曝光後被罵爆 。（圖／翻攝自網路）

有網友搜查後發現，拍攝團隊設有直播平臺，之前製作名叫「極限露出挑戰」系列的有關片段，例如女網友在IKEA赤裸拍片。此次闖入校園拍攝，網友紛紛怒斥，「學校是學習的地方，不要破壞校內秩序」、「眼不見為淨，有顧過我們的感受嗎」、「有傷風化，凡事有限度」。