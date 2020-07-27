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漁船船員遭魚鏢刺傷手肘「有倒刺難拔除」　海巡馳援接駁送醫

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▲▼海巡署花蓮艦及恆春巡邏艇共同馳援接駁送醫。（圖／海巡艦隊分署提供，下同）

▲ 海巡署花蓮艦及恆春巡邏艇共同馳援接駁送醫。（圖／海巡艦隊分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一艘台籍漁船26日晚間於鵝鑾鼻東南方海域作業時，船上1名印尼籍船員不慎遭魚鏢刺傷右手肘，因魚鏢有倒刺需就醫手術拔除請求救援，經海巡署派遣東部及屏東艦艇以最高安全速度前往接駁送醫後，無生命危險。

海巡署艦隊分署東部地區機動海巡隊26日晚間23:47時接獲艦隊分署勤指中心通報，一艘台籍「富○福」號漁船於鵝鑾鼻東南方145浬處，船上 1名印尼籍船員因作業不慎遭魚鏢刺傷右手肘，因魚鏢有倒刺需立即就醫拔除，請求海巡單位協助救援。艦隊分署隨即派遣執行台菲海域護漁勤務之花蓮艦前往救助，另指派恆春海巡隊派船於鵝鑾鼻東南方45浬接駁傷患返港。

▲▼海巡署花蓮艦及恆春巡邏艇共同馳援接駁送醫。（圖／海巡艦隊分署提供，下同）

遭魚鏢刺傷的印尼籍船員由海巡人員接駁後等待後送就醫。
   
花蓮艦接獲通報後，為盡速將傷患後送就醫，以最高安全航速前往，於27日清晨06:40與「富○福」漁船於鵝鑾鼻東南方150浬處會合，將該名印尼籍受傷船員接駁至艦上後隨即往本島方向航行。

經艦上海巡隊員初步檢傷，該印尼籍漁工體溫量測正常，為避免傷口惡化，海巡人員立即針對傷部進行初步消毒、包紮，並於中午11:58於鵝鑾鼻東南方45浬處與恆春海巡隊3567艇會合，完成傷患接駁作業，傷患由防疫專用救護車送往恆春旅遊醫院就醫，圓滿達成任務。
   
艦隊分署東部地區機動海巡隊表示，海上救難工作，秉持人命救助優先全年無休，各海域均有海巡艦艇執勤，若於海上遭遇危難請盡速撥打海巡「118」免付費報案電話或透過SSB無線電與各地區漁業廣播電台通報，艦隊分署將立即派艦艇前往救援。

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