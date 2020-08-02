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無照少年高速側撞！21歲警頭部重創昏迷「這2天是關鍵」　父握護身符求神蹟

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▲▼21歲楊姓警員考上警專報到第一天，家人幫他拍下照片，與家人感情很好，楊員遭無照少年撞擊瞬間（紅圈處） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲21歲楊姓警員有正義感又喜歡小動物 。（圖／翻攝自臉書）

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林警分局21歲楊姓警員與同仁支援處理轄區打架糾紛，途中卻遭17歲無照張姓少年高速側撞，造成他全身多處骨折、腦出血，送醫急救陷入昏迷，父親手握著護身符求神保佑，母親悲痛泣不成聲，醫院表示目前情況不太樂觀，這兩天的觀察是關鍵，內政部長及警察局長也到院慰問家屬。

▼楊姓警員考上警專報到第一天，家人幫他拍下照片。（圖／翻攝自臉書）

▲▼21歲楊姓警員考上警專報到第一天，家人幫他拍下照片，與家人感情很好，楊員遭無照少年撞擊瞬間（紅圈處） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，楊姓警員是警專36期畢業，自小富有正義感，還苦練健身要當警察，也順利從警專畢業，分發到新北市樹林警分局樹林派出所服務才10個月，沒想到，2日凌晨12時許，擔服備勤與2名同仁共3人，分騎警用機車，鳴警笛開警示燈，要到三多地區支援處理打架糾紛，行經大安路、俊英街口時卻發生意外。

▼楊員遭無照少年撞擊瞬間（紅圈處） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼21歲楊姓警員考上警專報到第一天，家人幫他拍下照片，與家人感情很好，楊員遭無照少年撞擊瞬間（紅圈處） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

路邊監視器清楚拍下，第一部警用機車順利通過，但騎在中間的楊員經過路口時，卻遭到無照的張姓少年從右側高速撞擊，當場連人帶車噴飛。救護人員趕赴現場時，他頭部重創、全身多處骨折，完全失去意識，經緊急CPR送往亞東醫院搶救，恢復心跳，但仍陷入昏迷意識不清。

楊員父母接獲通知後趕到醫院，見到兒子時情緒當場崩潰，父親紅著眼手握著從廟裡求來的護身符祈求神蹟，母親見到內政部長徐國勇及新北市警察局長陳檡文前來慰問時，悲痛淚崩「他才21歲、21歲耶，還這麼年輕！」。院方表示，目前楊員尚未脫離險境，這兩天加護病房的觀察是關鍵。

他奶奶的美麗小秘訣

▼21歲楊姓警員與家人感情相當好。（圖／翻攝自臉書）

▲▼21歲楊姓警員考上警專報到第一天，家人幫他拍下照片，與家人感情很好，楊員遭無照少年撞擊瞬間（紅圈處） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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