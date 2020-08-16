南方又有擾動釀醞！水氣明後天襲3地區整天有雨　專家曝：有發展機會

▲熱帶擾動南方通過，周一、二外圍水氣將影響。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

記者賴文萱／台北報導

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」提醒要留意熱帶擾動99W，目前位於菲律賓呂宋島東北方海域，有很明顯的旋轉中心。周一、二從台灣南方通過時，外圍水氣北上，帶來雨水，南部、台東一整天斷斷續續雷陣雨。

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」則提醒，留意熱帶擾動99W，目前位於菲律賓呂宋島東北方海域，有很明顯的旋轉中心。在太平洋高氣壓導引下，周一穿越菲律賓或巴士海峽，周二進入南海，周四抵達中國華南，移動速度算快；該擾動進入南海後有進一步增強的趨勢，有機會成為熱帶低壓，但是否成為颱風尚待觀察。



至於對台灣天氣的影響，周一、二從台灣南方通過時，外圍水氣北上，帶來雨水，南部、台東一整天斷斷續續雷陣雨，恆春、台東沿海風浪稍增強，其他地區幾乎沒有影響。

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▲一周天氣。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，未來一周台灣位於太平洋高壓南側邊緣，降雨以午後雷陣雨為主；風向偏東南風，北部因東南風沉降容易出現高溫。



氣象預報員葉致均說，周一、二（17日、18日）水氣由東向西從台灣東南方海面通過並隨風向移進陸地，東部、東南部及南部整天會有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴。該系統未來通過菲律賓後，有發展機會，可能生成熱帶性低氣壓，但是否變颱風還要再觀察。

▲周一、二中南部地區午後有短時間的局部大雨發生機率。（圖／記者李毓康攝）

午後中南部地區及山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區午後有短時間的局部大雨發生機率，其中南部地區從17日午後至18日可能斷斷續續有降雨。

周三至周日（19日至23日）各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區午後有短時間局部大雨發生機率。

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