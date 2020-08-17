存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」被摸走…　75歲鳳梨嬤一翻床墊痛心哭了！

▲惡賊朝屋內探頭探腦，大膽開門闖屋內偷錢。（圖／翻攝「雲林人事物」臉書）



記者許力方／綜合報導

雲林古坑一名75歲的阿嬤靠賣鳳梨維生，辛苦省錢3年，存下14萬元，打算要幫亡夫撿骨進塔，日前卻遭惡賊潛入住處，躲在二樓一把摸走所有現金，再伺機落跑，阿嬤發現後傷心哭求警方幫忙抓賊，兒子更氣說，小偷看起來外型壯碩，好手好腳卻不去工作！

事發於12日中午12時許，監視器畫面拍下，一名穿著輕便白T、短褲的男子跑到阿嬤家前，見鐵門沒關，不斷探頭張望屋內，趁著四下無人，大膽單手開鎖，直接闖進家中翻箱倒櫃，幾分鐘後阿嬤一拐一拐回到家，渾然不知小偷就躲在二樓，將藏在床墊下的現金一把摸走。

▲鳳梨嬤回家渾然不知小偷在二樓偷錢，一翻床墊痛心哭了！



惡賊聽見聲響，馬上伺機開溜，只見這時他的褲子口袋中已經「鼓起」，裝滿了阿嬤辛苦賺來的14萬3000元現金。阿嬤受訪時難過地說，從年輕就把錢放在床墊下，放這麼久都沒被偷過，「這次怎麼會一次就被偷光光…」越說越傷心，阿嬤眼泛淚光、語帶哽咽，因為那些錢除了賣鳳梨轉的，還有小孩過年時給的紅包「我都存在那裡，捨不得用」。

阿嬤說，這筆錢是為了幫過世的老伴撿骨，，就是因為沒錢可以撿骨，才會一直省吃儉用，省錢下來「讓亡夫有個地方」，打算要從墓地「撿起來放塔」，但自己年邁不良於行，現在要拄拐杖、腳不能走了，無法邊賺錢邊省錢了。兒子氣憤表示，小偷闖空門時，家中的柴犬還對著他搖尾巴，外型看起來壯碩，「好手好腳不去工作，卻學人當小偷！」

據了解，阿嬤已經高齡75歲，雙腳無力，得靠拐杖行走，平時靠賣鳳梨維生，辛苦存了3 年多的撿骨費一次被偷光，讓她相當難過，已經報案，拜託警方能盡快抓到竊賊。斗南警方表示，經調閱監視器追查，已經鎖定一名可疑人士，「被害人的辛苦錢，我們警方一定會積極來偵辦。」

►「美白神霜」下殺43折只要499元