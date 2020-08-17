嘉縣消防夏令營結合故宮南院　 學防災還能欣賞國寶

▲嘉縣消防局首次攜手南院辦夏令營，讓孩子學防災知識外還能欣賞國寶 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局為提昇學童對消防安全常識的認識，也希望讓他們能同時體驗文物之美，日前首次攜手故宮南院規劃3梯次消防夏令營活動；活動首日特別邀請縣長翁章梁、消防局長呂清海、故宮南院處長彭子程一同帶領學童參與體驗，盼讓孩子藉由實作，學習瞭解各式防災知識與文物底蘊。

▲ 嘉縣消防局於故宮南院辦消防夏令營！讓學員體驗搭乘救生艇 。（圖／記者翁伊森翻攝）

夏令營不同以往，首次結合故宮南院「夏日親子藝術月」的活動，以文物尋寶及消防體驗方式，讓參與學生們在接受消防教育的同時，也能感受藝文薰陶，彰顯出文化資產保存與消防安全維護並重精神，讓消防夏令營活動更別具意涵。

翁章梁說，消防局延續多年傳統，在暑假舉辦消防夏令營，此次突破過去場地特別跟故宮南院合作，南院已成為嘉義重要文藝重鎮，更是孩子的天堂，假日諸多親子前來遊玩，營隊辦在南院，一方面能讓孩子親近國寶、親近藝文，另一方面故宮南院為保護裡頭珍藏的國寶不受到一絲傷害，幾乎採用世界最高規格的消防設備，優質的消防設備更值得參觀；期待透過營隊讓孩子從小培養對火的認識與相關防災知識，學起來後，將一輩子受用無窮。

▲嘉縣消防夏令營體驗搭乘雲梯車。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動中共有國小1至6年級學童150位參加，內容除了有博物館實境解迷、手作紀念壓章、消防安全常識解說等室內闖關活動，更安排搭乘IRB船艇、消防雲梯車及著消防衣帽射水等戶外實際操作體驗，兼具歷史文化、防火教育、團隊挑戰及闖關趣味等特性。

消防局長呂清海表示，為提昇嘉義縣住警器安裝率，加強宣導住警器對火災發生預警重要性，消防局特別規劃闖關成功的學童即獲得「住宅用火災警報器」乙只，提供每位參加學童家庭安裝，期能鼓勵民眾安裝意願，確保居家生命財產安全。