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30公噸垃圾堆滿整屋還有住人　登革熱疫情爆發才依法強制清除

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▲桃園防登革熱清除「垃圾屋」垃圾

▲桃園區南門里「垃圾屋」(未清除前)，女屋主多年來都住在裡面。（圖／翻攝自市議員黃婉如臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市桃園區南門里位於火車站週邊，里內有一民宅，60歲左右的蔡姓女屋主，多年來在屋內堆滿只進不出的垃圾，嚴重影響週邊居住環境品質，相關單位卻無法可管，直至今年桃園區出現登革熱疫情，市府相關單位強制進行垃圾清除，連續3天清除約30公噸大量垃圾、雜物，市議員黃婉如臉書直播清除過程，引發民眾熱議！

▲桃園防登革熱清除「垃圾屋」垃圾

▲連續3天清除約30公噸大量垃圾、雜物。（圖／翻攝自市議員黃婉如臉書）

民眾於黃婉如臉書直播中留言：「不敢置信…這樣堆滿垃圾的房子，竟然有人在居住？而且還是透天厝？」、「應該是一種習慣或者嗜好吧！可是會影響環境，我家斜對面就有二家」、「簡直無法想像，他的家人怎麼會放任他這樣？」、「屋內小強一定很多？」、「這不清理很可怕，附近有學校？」、「簡直是市容毒瘤！」、「店面房子放回收，卻不出租這是什麼症頭？癖好」、「很多人沒有房子住，卻有人堆積垃圾…」

▲桃園防登革熱清除「垃圾屋」垃圾

▲積水容器發現病媒蚊孑孓。（圖／翻攝自市議員黃婉如臉書）

針對網友的熱議，黃婉如於直播中回覆：「各種品種的小強都有，還有許多蜈蚣、蟑螂、蜘蛛等」、「佛心的醫生說，是個人的生活品質不同！」、「垃圾堆滿屋內，但女屋主還是住在裡面」、「感謝鄭市長強力支持，強制清除該屋垃圾…」

市府衛生局疾病管制科科長葉潔瑩表示：這處堆滿垃圾的房子，環境清潔人員在屋內發現，頂樓有15個積水容器，而且還有病媒蚊孑孓，該局將依傳染病防治法開罰六千元。附近居民指出，這間垃圾屋在過去7年間，警消跟住戶好幾次要求把房子清乾淨，她卻不願配合，向政府單位陳情，也被以私人住宅為理由拒絕處理，直至這次登革熱疫情爆發，才依法進行強制清除。

但，現在雖清乾淨了，里民們還是很擔心，女屋主會不會，很快又繼續堆垃圾！

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