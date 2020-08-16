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《鐵翼榮光》八德餘慶堂展出　鄭文燦：將建立八德飛行基地故事館

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▲《鐵翼榮光》八德餘慶堂展出。（圖／市府提供）

▲《鐵翼榮光》於八德餘慶堂展出。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區早年有一處「八德飛行場」，曾經是當時日本陸軍航空隊-誠特攻隊所使用的基地，戰後成為運輸兵群的基地；市府文化局舉辦的《鐵翼榮光-前空軍桃園基地傳奇》展，即日起迄9月30日在八德餘慶堂展出有包括八德飛行場的故事，歡迎市民參展，瞭解機密軍事基地的過往歷史。▲《鐵翼榮光》八德餘慶堂展出。（圖／市府提供）

▲邱垂宇老師向鄭市長介紹八德過去的歷史。（圖／市府提供）

市長鄭文燦16日抵八德餘慶堂參展《鐵翼榮光-前空軍桃園基地傳奇》，聆聽邱垂宇老師介紹歷史，「鐵翼榮光」代表過去日治時期到戰後、兩岸對峙的年代，空軍英雄在桃園八德、埔心的飛行基地所呈現的故事表示，八德飛行場是當時日本陸軍航空隊-誠特攻隊所使用的基地，戰後成為運輸兵群的基地。▲《鐵翼榮光》八德餘慶堂展出。（圖／市府提供）

▲《鐵翼榮光》於八德餘慶堂展出。（圖／市府提供）

而埔心基地為當時中央情報局在台灣訓練飛行員的處所，肩負兩岸對峙年代保護台灣的任務。鄭文燦說，市府將針對八德飛行場進行史料調查，規劃於國防大學附近興建育群營區，及建立八德飛行基地故事館，也會在埔心基地保留12公頃作為黑貓紀念公園，共同保留這段歷史。▲《鐵翼榮光》八德餘慶堂展出。（圖／市府提供）

文化局長莊秀美表示，前空軍桃園基地位於航空城計畫內，為國內除役後保存最完整的軍事基地之ㄧ，在文化部再造歷史計畫的支持下，由文化局進行調查研究、古蹟保存、文物影像蒐藏與詮釋、口述訪談等相關計畫。為擴大推廣《鐵翼榮光-前空軍桃園基地傳奇》，市府整合前空軍桃園基地相關文史資料，轉化為展覽、影片、主題曲與系列活動，於即日起至9月30日在桃園歷史建築八德餘慶堂展出，歡迎市民朋友前往參觀。

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關鍵字：

鐵翼榮光八德餘慶堂八德飛行場

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