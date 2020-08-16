陳其邁謝票：做得好會尋求連任　暗諷韓國瑜「我不會吃碗內看碗外」

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導



高雄市長補選結果，由民進黨陳其邁勝選，大贏對手李眉蓁及吳益政，對於小內閣人選，陳其邁沒有多做透露，但等了這一刻等了15年，陳其邁表示一定會很努力，同時表示未來假如市政做的好，也會繼續尋求連任來全力的建設高雄，並且酸了韓國瑜說：「我不會中途落跑，不會吃碗內看碗外」



▲高雄市長當選人陳其邁。（圖／記者洪正達攝）

▲陳其邁謝票 。（圖／記者洪正達攝）

陳其邁團隊即將上任，外界關心小內閣安排，陳其邁表示「清廉、勤政、愛鄉土」是民進黨的執政價值，所以用人唯才、不分黨派，能夠貫徹在地優先跟專業優先的思考，來組成我們的內閣團隊，能夠立刻上工、立刻解決問題。

至於傳出現任代理市長楊明州因表現獲肯定，被建議可續留，陳其邁則說：「楊明州優秀文官，過去就有好的合作經驗，未來也會繼續借重楊明州過去市政上專業的工作表現，」而他是否內定為副市長？陳其邁則說，沒有，會全體做考量。

▲陳其邁謝票 。（圖／記者洪正達攝）

被問到當選市長，會錯過2024的布局，陳其邁笑回：「對我來講市長的補選一開始就是一場充滿奇幻的旅程，人生有很多過程是沒辦法預期。但是對我來講，我還是跟市民朋友報告，我就是把我市長的工作做好。我把市長工作做好就是我跟選民的承諾，補選我的任期剩兩年，未來假如市政我做的好，我也會繼續尋求連任來全力的建設高雄，這是我對高雄的承諾。」他最後也酸了前市長韓國瑜：「我不會中途落跑，也不會吃碗內看碗外。」

最後被問到，從2005年的時候就想要選高雄市長，一路走了10年的心路歷程？陳其邁說：「我不太會去表達我的感情，你要給我一點時間，也許以後我們有更多討論的時間。但是選舉的過程我內心是充滿感激，所以我一定會很努力很努力很努力，拼命做好高雄市長的角色，跟所有市民朋友一起打拼，這是我一路走來最終心情的結論就是這個。」