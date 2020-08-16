影／「大馬確診病例」2月就來台灣　太太採檢陰性主動聯繫指揮中心

記者嚴云岑／台北報導

馬來西亞衛生部14日宣布新增20名確診病例，其中1例境外移入是來自台灣。莊人祥表示，該個案是在今年2月入境台灣，直到8月才出境，密切接觸者共5人，太太15日已進行採檢，今（16）日中午採檢結果出爐，核酸檢測與抗體檢驗均陰性，其餘4名家人檢體預計明（17）日出爐。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者黃國霖攝）

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莊人祥說，該名個案是在8月2日搭機前往吉隆坡，當時經鼻咽拭子採檢均陰性，之後就被巴士安排到指定地點檢疫，直到8月13日檢疫期滿前採檢，8月14日才被採檢出陽性，但至今無症狀。指揮中心目前接獲太太主動聯絡，但還沒聯絡上本人，會繼續努力。

中央流行疫情指揮中心莊人祥15日表示，馬來西亞提供的資料有限，僅知個案有經香港回馬來西亞，其餘資料還要等待對方提供，台灣會用本土病例的規格去調查。

根據馬來西亞衛生部臉書公布資訊，14日新增20名新冠肺炎個案，當中有7例境外移入，包含有1例從台灣入境個案，該名確診者是馬來西亞籍，在吉隆坡發現確診。昨消息一出，莊人祥表示，馬來西亞並未通知我方，已透過IHR窗口向馬方查詢。

▲大馬染疫男子的台籍太太主動向指揮中心聯絡，並進行新冠病毒採檢，結果為陰性。（資料照／記者李毓康攝）

而今在境外移入臨時記者會上，莊人祥也說明馬來西亞提供的簡單資料，僅知個案是抵達時檢驗陰性，因馬來西亞也要居家檢疫14天，個案在第13天確診陽性，其餘包括性別、年齡、有無症狀都還不清楚；至於待在台灣的時間多久，他則表示，個案應該在台灣至少待一陣子了，至少4月就在台工作，詳細時間待對方提供，台灣也會用本土病例的規格去調查。

新冠肺炎疫情未停，台灣在6/7國內大解封後，仍陸續有零星境外移入確診個案，更爆出5例從台灣出境返回自己國家的外籍人士確診染疫，包括日本女學生、泰籍移工、比利時工程師、日籍工程師和赴港台女，其中日本女學生和泰籍移工已經宣布結案，另外三例則未結案。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，另外三起的所有接觸者都檢驗完了，PCR和抗體檢測都是陰性，近期會召開專家諮詢會議，針對這些檢驗結果做討論並做最後研判，之後也會開記者會說明最後結果。

▲8月16日新增2例確診個案，皆為境外移入。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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