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RV-7闖入禁區！川普高爾夫球度假村安全堪慮　美軍機升空攔截　

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▲▼高爾夫俱樂部。（圖／翻攝自Facebook／Trump National Golf Club Bedminster）

▲豪華的高爾夫俱樂部。（圖／翻攝自Facebook／Trump National Golf Club Bedminster）

實習記者簡立宇／綜合報導

北美防空司令部（NORAD）在當地時間15日下午，於美國總統川普的高爾夫球度假村，攔截到一架單引擎RV-7小型飛機。這輛飛機沒有回應軍方的無線電呼叫，直到被攔截下來才跟飛行員聯繫上，目前正在釐清入侵原因。

根據《ABC》報導，這輛RV-7闖入川普位在紐澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的高爾夫球度假村，對無線電通訊沒有反應，直到軍方派出飛機攔截才有回應。

▼仙境般的高爾夫球場。（圖／翻攝自Facebook／Trump National Golf Club Bedminster）

▲▼高爾夫俱樂部。（圖／翻攝自Facebook／Trump National Golf Club Bedminster）

特勤局官員表示，總統當時沒有危險，維安人員一直堅守崗位，關於闖入禁區的原因仍在調查中。川普於14日傍晚才剛向紐約警察慈善協會發表演說，目前正在度假村度過他的第2個周末。

RV-7由Vans飛機公司設計，能夠快速爬升離地，也能在草地或泥地跑道上操作，保留戰鬥機中心線座位的設計，是一款輕型運動類飛機。被攔截後，美軍派出軍機護送這位不速之客到附近機場。

▼單引擎RV-7小型飛機非常輕巧。（圖／wiki public domain）

▲▼RV-7飛機。（圖／wiki public domain）

 

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