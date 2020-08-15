懂事弟「暑假陪爸送貨」　她一旁觀察：好慚愧！萬人憶童年：被打很慘

▲原PO看著男童乖巧舉止，自嘲「慚愧了」！（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

就怕孩子暑假在家搗蛋，家長都會替孩子找事做！不過一名女網友感動直呼，日前在商場外頭，直擊一名男童正在整理貨籃，原來他化身一日小跟班，暑假不在家貪玩，寧願頂著豔陽陪爸爸四處送貨。原PO也站在旁邊觀察，弟弟展現超齡的懂事，且「父子互動跟感情很好！」照片曝光後更惹哭萬人。

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》暖哭表示，日前在超市走廊上，驚見一位男童拿著貨物籃，旁邊還停著一輛貨車，頓時內心猛烈一揪，「暑假同學都在傳說對決，這孩子居然願意陪著爸爸送貨！」

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2張超衝擊照片可見，穿著藍色T恤、黑色短褲的男童獨自一人，等待爸爸同時，乖巧整理紫色物流籃，確認3個合在一起後，接著一鼓作氣搬起，希望能減輕爸爸負擔。

看著男童懂事的背影，原PO感動之餘，也好奇廢友們那些年暑假是如何玩耍度過，「你還記得以前暑假都怎麼弄嗎？我先說：抓魚抓蝦水鴛鴦炸糞坑，連家裡馬桶都被我打破過！」

文章曝光後，掀起近萬人朝聖刷讚，「覺得很懂事，同學暑假在打game，而他是在暑假充實自己」、「這搬貨的姿勢很正確」、「刻苦耐勞的孩子必定有另一片天」、「我兒子也是每天五點跟我一起上班」、「貧窮會使他更堅強面對以後社會」、「我們工地今天也有弟弟來工地拉線」。

不過有人質疑，「搞不好就是手機被收起來，代價就是要幫忙才能玩」、「可能回家就可以玩傳說對決了」、「十之八九被（爸爸）逼的」。對此，原PO則強調，「我看了很久，弟弟是發自內心幫忙的感覺，父子互動跟感情很好！」

▲原PO直呼，父子倆感情超好！（圖／翻攝爆廢公社二館）



不少網友們也憶起童年往事，彷彿就像昨日，「小時候我也常常跟阿公去田裡」、「山上拉農藥管，噴農藥，（兩個山頭，高接梨，橘子）帶工人上工，開搬運車」、「陪我爸去工地搬水泥，田裡挖地瓜、去海邊控窯」、「暑假沒有天黑黑不回家，回來就是藤條伺候先」、「其實現在環境跟以前不一樣了，天氣熱環境又污染，很難找到以前那種小時候經歷」、「暑假殺魚殺到哭概念吧」、「以前暑假都困在安親班」。