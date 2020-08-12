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上班族必看！薪水翻倍這樣做　實現高薪的「三大關鍵」

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▲▼青年，年輕人，實習，工作，職場，辦公室，同事，小團體，討論。（圖／視覺中國）

▲年薪百萬不是夢，想要薪水翻倍漲有「三大關鍵」。（示意圖／視覺中國）

文／《若你委屈自己，任誰都能刻薄你》

【做人生的海賊王，「萬變」勝於不變】

她把薪水從兩萬八跳到十二萬，只用了兩年兩個月。

請繼續往下閱讀...

我曾在電視台當了多年主管，簽過的離職單至少有上百張，部屬離職的理由往往不悲不喜地寫著：「另有生涯規劃」、「家裡需要幫忙」、「健康因素」、「進修」、「休息」……簽完不僅我忘了，恐怕連當事人也記不得自己寫了什麼檯面話。

唯有小紅的離職單讓我印象深刻，上面寫的離職理由是：「不堪台北物價飛漲」。

如果想太多，就什麼都做不了

小紅的老家在台南，到台北是為了一圓記者夢。公司給她的薪水是兩萬八千元，她說，光是租房子、吃飯、摩托車油錢和手機費扣一扣，根本存不到錢，於是在上班兩個月之後，她決定結束這項賠本生意跳槽去。

我問她：「你要去哪裡？」

她開朗地說：「我要去花蓮的報社當記者，薪水三萬五，加上油錢津貼，有四萬耶！」

薪水從兩萬八變四萬元，只花了兩個月，連我都佩服她的選擇。

我又問她：「那你在花蓮有親戚或朋友嗎？」

「沒有啊！」小紅一派輕鬆地回答。

「你對花蓮熟嗎？」

「完全不熟。」

「住的地方呢？」

「我還在找。」

在驚訝中，我簽核了寫著「不堪台北物價飛漲」的離職單，而她也火速地搬離了台北。

向花蓮的報社報到時，主管告訴她，花蓮很大，她必須有車。她想起大學時曾經在中古車行打工，立刻打電話給車行老闆。

「老闆，我工作需要買車，但我沒錢耶！怎麼辦？」

老闆爽朗地大笑說：「買車不用錢啦，可以全額貸款，車況好的還能超貸。」

於是，小紅當機立斷地買下了一輛中古車，價格十九萬，貸款有二十四萬，多出來的錢讓她付掉了花蓮的房租和押金，她沒有從口袋裡拿出一毛錢。

對一個生命力旺盛且渴望成長的人來說，當工作愈來愈上手，而變得愈來愈沒挑戰性時，就會想要往下一個目標邁進。

在花蓮待了兩年，小紅發現該跑的新聞，自己都跑得差不多了，有些節慶性的新聞開始重複出現，她有點膩了。有一天，她打電話給我說她要跳槽了，這次是去北京當記者。

北京是怎樣的地方，小紅完全不了解，因為她沒去過。她只知道報社給五萬元薪水，加上外派時領的交通、電話費等人民幣津貼，折合台幣約七萬，一個月可以領到十二萬元。

「你人生地不熟的，不怕嗎？」我問小紅。

她說：「我當然會怕啊！但我只要闖過這一次，以後就不會怕了。如果想太多，就什麼都做不了。」

就這樣，小紅賣掉了車，一個人從花蓮到了北京。那一年，她還沒三十歲。

實現高薪夢想的三大視野

小紅的故事看完了，不知道你有沒有發現，不到三十歲的她可以月收入最多十二萬，有三個關鍵點，而這些也是上班族要實現領高薪夢想必須具備的特質。

一、移動力

兩、三年來，小紅居住的城市從故鄉台南到台北，接著是花蓮，最後去北京，遷移的範圍非常廣。只要新的工作收入多，並且有助於開啟新視野，她二話不說就搬家。

光看這樣的資歷，未來任何一家公司都會知道小紅是一個很願意隨著組織成長，接受變動的人，對於輪調、外派統統都ＯＫ，不僅好調度，也看得出她的企圖心，企業當然很歡迎這樣的人加入

二、薪水與台幣脫鉤

台灣的年輕人有起薪低的困境，即使是資深上班族的薪水也常常卡在五萬元上下，才工作沒幾年，就撞到薪資的天花板。

要突破這種困局，就要找薪水可以與台幣脫鉤的職務，也就是以國際行情來計薪的工作。例如，讓小紅的薪資翻三倍成長的工作是以人民幣計薪。而許多名廚與國際連鎖飯店的管理階層，薪資都以美金計。

你現在還年輕，資歷還不夠，也可以開始做職涯規劃，有目標性地跳槽或者提升相關的能力，讓自己往高薪一族邁進。

三、勇於嘗試，適應能力強

錢多、事少、離家近，這些是許多上班族夢寐以求的工作條件。然而，太年輕時就堅持這些夢幻條件，不但容易使待業期變長，挫折感與自我懷疑也會增加。要等自己的資歷豐沛、籌碼豐富，並且專業技能純熟時，才能談這三大夢幻條件。

拿小紅來說，無論身處什麼地方，她都能適應，同時也勇於與未知的環境奮戰。只要突破了自己一次，不但能力會跟著提升，工作經歷的獨特性也會愈來愈強，薪水當然也能夠跟著增加

小紅猶如「人生的海賊王」，有機會就衝，不斷冒險，與風浪搏鬥，習慣變動，也因此能在收入上拿到滿滿的寶藏。

前陣子，我打電話給小紅，關心她的近況，她說將要一個人去泰國和緬甸旅行九天，只訂好了第一天的飯店，其他的統統到時候再說。

相信她這九天邊玩邊想辦法的旅行，會比傳統跟團的行程來得豐富精采，一如她奇幻的職涯歷程。

▲《若你委屈自己，任誰都能刻薄你》。（圖／寶瓶文化提供）

★本文經寶瓶文化授權，摘自《若你委屈自己，任誰都能刻薄你》。

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