台中「一心牛排館」欠薪遭砸！　網友加碼爆料：17員工只領半薪

▲一心牛排館長期欠薪，遭員工砸店。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中老字號「一心牛排館」16日午夜遭砸，原來王姓員工疑不滿王姓女負責人積欠加班費不給，憤而砸店離去。也有網友在網路留言爆料，王女積欠17名員工薪水，讓洗碗工做白工。網友譏，「欠薪欠到被砸店，可憐哪！」

第一警分局16日午夜時獲報，中華路上發生有店家遭人毀損一案，警方立刻趕到現場，發現現場被砸店家是台中老字號的一心牛排館。經查發現，牛排館1樓玻璃遭砸破，2樓桌椅被推倒，現場凌亂不堪，但砸店者已離開現場。

有網友在砸店事件發生後，在市長盧秀燕臉書留言指控王姓負責人。文中提到，30歲的王姓女負責人欺騙17名員工，長期積欠薪資，17人都只領到半薪，2名洗碗工做1個多月半毛錢都沒給。欠原本員工薪水，竟還敢招募新員工，讓新人做白工，請媽媽市長派人了解。

另也有多位疑似員工及親友針對欠薪事件，在一心牛排館評價給1顆星，有人說「欠薪欠到被砸店，可憐哪！」、「找藉口不發薪水，良心不會不安嘛」等語。

不知情有勞資糾紛的顧客，消費後也狂搖頭，給一心牛排館1顆星負評。有人說，「看了大家的評價非常不好，但想說搬家後沒吃過！ 還是自己來嘗試一次，畢竟是老老店！結果回來太太拉肚子三次，小孩嘔吐...... 不用去了！」、「簡直是去地獄」、「黃金豬排應該改名白金豬排，整片白色沒醃漬，毫無味道。吃起來又乾又硬。」

警方初步了解，砸店者為該店王姓員工，由於店家積欠王男加班費，員工一時激動才毀損玻璃和桌椅，目前正積極偵辦中。

・網友譽為「美白神霜」

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