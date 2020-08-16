省錢不開冷氣？日媒爆超慘下場：比連開14小時「貴200倍」　

記者蔡儀潔／綜合報導

炎炎夏日只想宅在家，不過也有民眾怕電費暴增，選擇強忍炎熱的氣溫不開冷氣。對此，日本就有節目精算出，不開冷氣中暑的恐怖下場，並分享3個省電小秘訣讓你荷包不會大失血。

▲日本一週中暑人數比上週多一倍。（示意圖／路透）

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綜合日媒報導，日本多日受高氣壓壟罩，太平洋沿岸氣溫飆高，12日144個觀測站測得35度以上，一周內（3日至9日）共6664人中暑送醫，其中有10人死亡，比上週的3426人幾乎翻倍，其中又以東京668人最多，其次是琦玉縣484人。此外，東京15日單日就有92人因中暑送醫，且多達57人為超過70歲高齡的老人，多半都是在「室內中暑」。

報導指出，原因除了可能是老人家對於氣溫反應較為遲鈍外，也有一大部分人是為了省電，或怕傷身選擇不開冷氣。東京消防廳也呼籲，應適時開啟冷氣並經常補充水分，避免中暑。

▲天氣太熱應適當開冷氣降溫。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

針對這種情況，日本新聞節目「情報ライブ ミヤネ屋」精算出「中暑送醫」和「開冷氣」兩者間的成本，若是冷氣一整天開14小時，電費約300元日圓（約新台幣82元）；中暑的治療費則是6萬元日圓（約新台幣1.6萬元），相差200倍。相較之下，若是因室內太熱中暑，不僅傷身而且還要支付醫藥費。

另外，該節目也分享開冷氣的3個省電秘訣。首先，不要在室外機周遭擺放雜物，阻礙通風，增加冷氣運作效率導致耗電；其次，每2週應清洗一次濾網，因為如果整年放置不管，電力消耗會增加25%；最後，冷氣剛啟動是消耗最多電的時候，因此如果只是短暫離開房間，建議不關反而更能省電。