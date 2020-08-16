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美國對台出售「66架F-16V」合約敲定！　28年來台灣首獲新戰機

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F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

▲美國公布售台F-16V合約。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

記者林彥臣／綜合報導

美國國防部在當地時間14日公佈新一輪軍售合約，金額高達620億美元（約新台幣1.8兆），包括與洛克希德馬丁公司約定製造90架F-16戰機。彭博社指出，其中66架會輸出至台灣。若以合約公布時間為準，這是台灣28年來首度獲得新戰機。

法新社報導，這批規模達620億美元的10年期軍售案基於敏感性，五角大廈未點明買家；但知情人士向法新社證實，台灣是買家之一。戰機將在南卡羅來納的格林維爾（Greenville）與德州沃斯堡（Fort Worth）生產，預計2026年12月31日完工。

另外，消息人士透露，輸出到台灣的F-16戰機會配備APG-83電子雷達，提升精確導引武器的射程。由於解放軍近期在台海周邊實施軍事演習，兩岸局勢緊張。彭博指出，台灣已正式簽署協議同意購買戰機，這項動作將使中美緊張關係火上加油。

▲▼F-16,戰隼戰鬥機,F16,中華民國空軍455聯隊,制空權,戰機,國防。（圖／記者李毓康攝）

▲我國空軍現役F-16戰機。（圖／記者李毓康攝）

F-16V的「V」是viper（蝮蛇）的意思，與過去的F-16不同，具備短場起降、部分隱匿和視距外飛彈接戰能力。最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可對空搜索、追蹤、武器導控、電子作戰及通訊等多重功能，另外改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，讓F-16的戰力大躍進。

美國上次對台出售戰機，是1992年前美國總統老布希（George H.W. Bush）時代，宣布同意出售空軍150架F-16戰機，包括120架F-16A型與30架F-16B型，總金額達到60億美元，採購計畫取名為「和平鳳凰計畫」，於1997年4月起陸續交機。

國防部發言人史順文去年底受訪稱，我方完成發價書（LOA）簽署，新購66架F-16系列戰機，生效執行。這次的軍購案包括56架單座戰機與10架雙座戰機，總金額為80億美元，第一架單座戰機預定在2024年交機，第一架雙座戰機則預定2023年第四季交機，2026年第四季完成66架次全數交機。

▲▼美軍F-35B。（圖／路透社）

▲F-35B戰機也符合我國的需求，但是交機的時間至少要等到2028年，F-16V首批2023年就能交機。（圖／路透社）

曾有人質疑，我國曾考慮購買美方較新的戰機F-35，最後為何購買較舊的F-16V？國防部長嚴德發2018年3月在立法院備詢時曾提及，F-35符合空軍司令部作戰需求，確實有向美方提這項方案；空軍人士受訪表示，具備垂直起降的F-35B是先進的戰鬥機，也符合台灣的作戰需求，但依國際訂單現況，國軍從下訂到交機可能至少要等10年。

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