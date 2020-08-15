美西部「郵筒」頻遭移除…選民疑阻擋郵寄投票　議員怒批：眼皮底下破壞選舉

▲美國郵政署（USPS）移除西岸多地信箱惹議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外媒報導

美國總統大選一向開放郵寄投票（mail-in voting），而今年受到疫情影響，使用此方法投票的選民預估大幅提高。不過美國總統川普始終反對，直指這種作法容易造成詐欺，甚至承認扣留美國郵政署（USPS）的資金；最近更有選民反應，郵政總局開始移除西岸部分地區的郵筒，質疑是為了妨礙郵寄投票。

CNN報導指出，美國西半部地區選民反應，郵政總局的員工陸續撤離路邊的郵筒，質疑是不是為了妨礙郵寄投票；奧勒岡州民主黨籍議員懷登（Ron Wyden）在推特上表示，移除郵筒的作法是為了「抑制選民」，直批川普是在「眼皮子底下破壞選舉」。

▲今年受到疫情影響，郵寄投票的比例可能會大增。（圖／達志影像／美聯社）



郵政總局西部地區發言人斯皮貢（Rod Spurgeon）出面表示，會在大選之前停止移除16個州與2州部分地區的郵筒。郵政總局發言人弗魯姆（Kim Frum）未證實這項停止移除令，是否會擴及全國；他強調，基於郵件數量移動全國近14萬2000個郵筒是例行公事，會將低使用量的郵筒移到使用量較高的地方。

川普數月以來堅稱，郵寄投票將導致普遍的選民詐欺，並承認扣留疫情紓困法案中的美國郵政署的資金，「如果我們不達成協議，就代表他們拿不到錢，也意味著他們無法實施全面郵寄投票。」

美國郵政署上季度淨虧損22億美元，署長德喬伊（ Louis DeJoy）下令改變營運方式，限制加班時數，解決財務問題，但也導致全國郵件寄送延遲，甚至可能使得郵寄投票的問題更加複雜。

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