雷根號與B-1B聯合演習　傳「為美部長訪台」密集繞東海南海

▲羅根號回到南海，VFA-151戰鬥機也隨之登陸。（圖／cc 2.0／flickr／author:U.S. Pacific Fleet）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國公衛部長阿札爾（Alex Azar）在9日到12日以空軍行政專機高調訪台，美軍即派出核動力航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）與巡邏機、B-1B轟炸機，在中國周邊進行綜合訓練，最後在14日返回南海。此項行動被視為威嚇解放軍的手段。

根據「美國太平洋艦隊」聲明，雷根號戰鬥群在14日進入南海，並與部署在關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）的B-1B轟炸機會合，進行海上聯合戰爭訓練。海軍司令官表示，「與合作夥伴整合軍演，能確保部隊的反應力與戰力，以確保自由且開放的印太平洋安全。」

聲明中強調，美國在南海的行動，是對盟國與合作夥伴的持久承諾，也是維持區域穩定與海洋自由的方式。

▼羅根號戰鬥群自阿札爾來台前就密切部署。（圖／cc 2.0／flickr／author:U.S. Pacific Fleet）

根據「南海戰略態勢感知計畫」在9日發布的消息，雷根號在8日就出現在東海展開行動。同日，美國海軍的一架P-8A反潛巡邏機現身台灣南部海域，沿著西北方向往中國海岸飛行。該單位表示，巡邏機一度飛行至「距離海岸67.19海里(約124.4公里)」的位置後折返。

該單位也在官方微博發文表示，14日上午8點，美國海軍有一架EP-3E電子偵察機出現在台灣海峽北部空域，隨後侵入台灣領空。貼文寫道，「如果是真的，那這將是美國對中國近一步的挑釁，但也不排除是遭到攔截後，信號紊亂的情況。」