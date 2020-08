雷根號與B-1B聯合演習　傳「為美部長訪台」密集繞東海南海

▲羅根號回到南海,VFA-151戰鬥機也隨之登陸。(圖/cc 2.0/flickr/author:U.S. Pacific Fleet)

實習記者簡立宇/綜合報導

美國公衛部長阿札爾(Alex Azar)在9日到12日以空軍行政專機高調訪台,美軍即派出核動力航空母艦「雷根號」(USS Ronald Reagan CVN-76)與巡邏機、B-1B轟炸機,在中國周邊進行綜合訓練,最後在14日返回南海。此項行動被視為威嚇解放軍的手段。

根據「美國太平洋艦隊」聲明,雷根號戰鬥群在14日進入南海,並與部署在關島安德森空軍基地(Andersen Air Force Base)的B-1B轟炸機會合,進行海上聯合戰爭訓練。海軍司令官表示,「與合作夥伴整合軍演,能確保部隊的反應力與戰力,以確保自由且開放的印太平洋安全。」

聲明中強調,美國在南海的行動,是對盟國與合作夥伴的持久承諾,也是維持區域穩定與海洋自由的方式。

▼羅根號戰鬥群自阿札爾來台前就密切部署。(圖/cc 2.0/flickr/author:U.S. Pacific Fleet)

根據「南海戰略態勢感知計畫」在9日發布的消息,雷根號在8日就出現在東海展開行動。同日,美國海軍的一架P-8A反潛巡邏機現身台灣南部海域,沿著西北方向往中國海岸飛行。該單位表示,巡邏機一度飛行至「距離海岸67.19海里(約124.4公里)」的位置後折返。

該單位也在官方微博發文表示,14日上午8點,美國海軍有一架EP-3E電子偵察機出現在台灣海峽北部空域,隨後侵入台灣領空。貼文寫道,「如果是真的,那這將是美國對中國近一步的挑釁,但也不排除是遭到攔截後,信號紊亂的情況。」

