新冠病毒是「全球超級大考」　作家李欣頻揭題庫：每人都拿到「特殊題型」

▲作家李欣頻提到新冠病毒是2020「全球人類集體大疫考」，每一個國家、每一個人都有專屬於自己的考題。（示意圖／路透社）

文／李欣頻

摘自／商周出版《人類大疫考》

如何辨認出離奇、超現實的考題

請繼續往下閱讀...

相信大家已經體驗到了2020的強大威力，也創下了人類史上第一次超過2/3人口居家閉關的歷史紀錄。這次疫情是全方位無死角地打亂生活原有的秩序，包括生命、人性、公共衛生、醫療、政治、經濟、國際關係⋯⋯等等。無論有無染疫，對全球每個人而言都是一場劇烈衝擊的大考；如果這次疫情把全球大部分的人打入谷底，那麼接下來哪些人開始V字復甦，哪些人一路兵敗如山倒，就會造成未來拉大差距的重要關鍵。

如果用四個字來總結大部分人的生命旅程，不外乎就是生、老、病、死。為什麼說是「大部分」人呢？因為有些人沒有經過「病」、「老」，直接從「生」跳階到「死亡」。每個人自出生起就開始了自己的個別體驗，依照年齡面對一關又一關的考題：原生家庭、自我認同、人際關係、伴侶關係、親子關係、工作金錢、疾病健康、生死別離⋯⋯，這些全都是人類題庫的基本題型，我們在各自的生活考場中，淬煉出自己獨一無二的英雄之旅。

人們是如何領悟自己生命體驗以外的智慧？除了透過歷史、知識（教育、書本）、先人的傳承之外，近代人以觀看戲劇、電影的方式，來讓自己身歷其境超越現實的經驗。在許多戲劇、電影、小說的各種類別中，災難的議題是很主流的，這也是人類考場的必考主題：「死亡」所延伸出來的——正因為每個人都會死（終點），所以由「死」向「生」投射、衍生出來的各種題型，根據時空不同而有了故事情節的變化。

但究竟是誰在出考題？是誰在應考？題型是什麼？考試的目的為何？怎樣應答才算通過？怎樣算是不過關？過關了會如何？不過關又會到哪裡呢？

▲2020全球超級大考，每個人都在地球考場上面對自己專屬的考題。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



我們可以回想一下小時候常見的數學題：「三隻雞與四隻兔放在一個籠子裡，請問有幾隻腳？」被學校訓練有素的我們，馬上就可以回答出「3 x 2 + 4 x 4 = 22」，但很少人真的在現實生活中看到「三隻雞與四隻兔」在一個籠子裡，就算我們真的在現實生活中看到，也會覺得有點「離奇」與「超現實」，而這正是「考題」的特徵：你得先辨認出你在夢裡還是夢外、劇場（本）裡還是劇場（本）外、考場內還是考場外。

因為夢裡夢外、戲裡戲外、題裡題外的邏輯完全不同，一旦你辨認出「離奇」、「超現實」，你就不會用原來現實生活的邏輯、情緒、反應方式去面對，一如你不會對著考卷大罵「是哪個笨蛋會把雞兔放在同一個籠子裡？」因為考題是「離奇、超現實」的，不是你所體驗的「真實」，所以你可以用遊戲或劇本創造者的角度看新聞哪裡離奇，有助於我們用超然的角度快速破關。

如果提2002年至2003年的SARS有點久遠的話，我們就直接以新型冠狀病毒Covid-19為例：從2020年初大爆發至今，國際頭版新聞離奇誇張，像是每天刷新人類歷史紀錄般，每一條都具有成為電影畫面的戲劇張力。

如果你回到2019年底，你無法想像世界會有超過2/3以上人口被限制在家不可外出，無法想像各航空公司幾乎快要全部停航，無法想像中國、美國、韓國、日本、伊朗、義大利、西班牙、土耳其⋯⋯幾天、幾周、幾個月之內死亡人數遠遠超過戰爭、恐怖攻擊、各種天災人禍的數字，無法想像一艘鑽石公主號遊輪上就有7百多位染疫、甚至上演著現代版鐵達尼號的生死劇情，無法想像許多國家的皇室、英國首相、政府高層、好萊塢明星、NBA球星、歌手、設計師、演員⋯⋯在最短時間之內像馬拉松接力般一一染疫甚至身故。

無法想像飯店、電影院、餐廳、旅遊業幾乎全面停擺，無法想像這場疫情直接影響到全球81%（全球33億勞工人口中的27億）以上勞工的生計，無法想像國際勞工組織（ILO）預測2020年第二季全球失業人口恐達到1.95億。人類像是瞬間當機般全球接連停擺，經濟損失已經大到無法估算，這些都是二次世界大戰後最嚴重狀態。

▲這隻橫空出世的巨大「黑天鵝」，在短短幾個月時間內，顛覆了這個世界幾百千年以來建立的遊戲規則。（示意圖／路透社）

這隻橫空出世的巨大「黑天鵝」，在短短幾個月時間內，顛覆了這個世界幾百千年以來建立的遊戲規則，很多人至今還是覺得非常不真實，就像是瞬間掉進了有如電影《全面啟動》最底層的夢境，這種「典範轉移」就相當於瞬間被抽換極艱難的考題，更像是全球臨時聯考般，無一倖免。

既然眼前是離奇、超現實、「疫」直醒不過來的考題，那麼我們到底在考什麼主題？哪些科目？這些考題落到各國家、各宗教、各階層的每一個人，題型又有何差異？個別的答案與集體的答案會是一樣的嗎？彼此連動的關係為何？我們是否能升維到地球上方，從人類生命場的制高點來看這場大考設計的目的為何？出題考官希望大家晉級到怎樣的終極狀態？如果我們看懂了，就能很快破題解題，而不是困在悲觀、沮喪、恐懼的情緒之中，一直抱怨考題的不合理。

如何推論出你當下要考的主題是什麼？

這場疫情，是一場考驗人性的全球大考，有的人是見「疫」勇為的逆行者（醫護人員），他們的考場在疫情第一線的醫院；有些染疫者的考場在急診室或是重症加護病房，有的人在隔離所或是被隔離在海上的遊輪，有的人的考場是在工作上，有的人的考場在家裡，有的人的考場在心念中……。病毒是考官，一旦它挑上你，你就已經被隔離在最嚴酷的大考場中，進行你的密集考訓。

同樣在「大疫」考場，每個人拿到的題型有所不同，有人拿到的是「生命、疾病、生死」題型，有人拿到的是「工作、金錢、生存」題型，有人拿到的是「情感、關係、家人」題型，有人拿到的是「懷疑、信任、謠言」題型，有人拿到的是「自尊、自信、自我認同」題型，有人拿到的是「宗教、信仰、神我關係」題型。

首先你要先辨認出自己拿到的是那幾類題型的考題？如果你生命中還有哪些主修科目尚未過關的，這次通常就會先從這幾個主題開始「疫」有所指，無預警且毫不手軟地臨時抽考。

例如平時賺多少花多少、打零工者、入不敷出、甚至負債的人，在疫情突來封城、全面停工的當下，馬上就面臨到殘酷的生存問題；或是感情不睦的夫妻、親子、家人⋯⋯以往過完年就閃人閃課題，在突如其來加長版春節因封城被關在同一屋簷下，被迫面對自家殘酷寫實的「家業（力）」課題逃都逃不掉。

▲同樣在「大疫」考場，每個人拿到的題型有所不同。（示意圖／路透）

所以有些地方開始出現高於以往的離婚潮；有人抱怨平常因工作忙所以沒時間完成夢想，第一次遇到這麼長的假期，卻也沒利用時間把想做的事完成（例如創作），可見他沒有足夠的熱情、動力來完成這個夢想，所以把「工作忙」當藉口，他永遠也不會有完成的一天⋯⋯。每個人面對的考題都是劍指核心、「疫」針見血而且不拖泥帶水。

要如何推論自己拿的考題是什麼？其實很簡單，請仔細條列出這次疫情前後，你在身心靈與生活上最大的改變、變化是什麼？然後從你條列的清單中，整理出最多的主題究竟是哪一類？是「生命、疾病、生死」題？「工作、金錢、生存」題？「情感、關係、家人」題？「懷疑、信任、謠言」題？「自尊、自信、自我認同」題？「宗教、信仰、神我關係」題？⋯⋯然後根據這條線索開始往源頭深究，徹底面對自己長年不理會的生命課題，勇敢無懼不逃避地大破大立，之後生命若再發生劇烈的大風大浪，因為生命船底已經沒有待補的破洞，船身很穩定，所以不致於再給你帶來什麼無法應對的課題，「疫」了百了。

人們總是忘記過去，所以一再重複教訓——歷史猶如無限循環的銜尾蛇，《人類大疫考》的「考」，既是「考題」，也是「考古、考究」，而且有「因人類大意而形成的大考驗」、「人類必須透過這次大戰疫來做徹底蛻變」之意，就是再次提醒我們，同樣的錯不要接連犯這麼多次。接下來，我會以幾個關鍵的問題，來幫大家藉「疫」自修——「修」是「修理、修復」，也是「修行、修練」。

▲新冠肺炎顛覆全球。（示意圖／達志影像／美聯社）

「成、住、壞、空」的四大思考

本書將以六大章的顯形結構，內藏「成」、「住」、「壞」、「空」四個隱形「疫」圖，來梳理並透析2020這場人類大疫考的縱深與廣度：

成：從地球生命場的觀點，來看人類大疫考設計目的與成因。

住：病毒進駐人體或是散布在環境之中，會產生哪些身心的巨變？

壞：大疫考對於當代人類造成哪些破壞，目的是要清理什麼？轉變什麼？

空：每一次大疫考之後，人類最大規模的斷捨離，會讓那個時代的人類清空哪些？如何在大疫之後，做好考後總檢討、總改進，之後就不必再創造下一波的大疫考？

每一個人都會經歷各式各樣的「成、住、壞、空」，如果每個人都開始正視課題，那麼集體大考才有一起過關的可能。

★本文摘自商周出版《人類大疫考——變局風險概念下，個人應變學與集體終級學分》

2020地球人類集體大疫考已經開始，每一個國家、每一個人都有專屬於自己的考題，如何分析全球人類大考的題型，然後聰明破題？重生晉級或是重蹈覆轍重修的關鍵，就在這本每個人必讀的人類應考題庫中。2020全球超級大考，每個人都在地球考場上面對自己專屬的考題。我們不變，病毒就現；我們改變，病毒不見。疫情之下，地球學校，人心是題型，集體主修過關的解答是愛。



★作者李欣頻

政大廣告系畢業，政大廣告研究所碩士，北京大學新聞與傳播學院博士，曾任教於北京大學新聞與傳播學院，擔任《廣告策劃與創意》課程講師，並曾於北京中醫藥大學修習半年。並為收視率達三億之大陸旅遊衛視頻道《創意生活：土耳其、臺灣》特約外景主持人。有著作家詩人的孤僻性格＋靈修者洞察深處的眼睛＋旅行者停不下來的身體＋廣告人的纖細敏感與美學癖＋知識布道家想要世界更好的狂熱＋教育者捨我其誰的使命感。