退休金好好領！「舊制結清」史上最大　這群勞工每人平均領373萬

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退休金好好領！「舊制結清」史上最大　四大國營每人平均領373萬

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四大國營事業近9000名員工結清舊制年資，將退休金先落袋再說。

圖文／鏡週刊

四大國營事業長期爭取結清舊制年資，去年經濟部總算點頭同意，截至今年6月底，共計8,865名國營事業員工符合資格、可選擇結清年資，經濟部總給付退休金額高達331億元，堪稱勞退新制上路15年來，最大一次結清舊制年資案例。

這四大國營事業分別是中油、台電、台水及台糖，總計約3.4萬名勞工；由於一般對國營事業印象，就是獲利佳、福利好，可穩穩做一輩子，因此大部分勞工都屬勞退舊制，但也有1.3萬多名勞工選擇「雙軌制」，也就是選擇新制的同時，仍保留舊制年資，為自己創造多一點彈性。

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不過，近年來投資市場表現亮眼，勞退新制基金績效斐然，給國營事業工會更強動力，向政府爭取結清舊制年資；經濟部統計，四大國營事業同意先結清年資的比例約占64%，多是年資超過25年以上員工，退休金全部結算至今年6月底。其中又以台電人數最多，達4,277人、其次是中油3,444人，台糖830人，台水314人，共8,865人、平均每人可領到373萬元。

經濟部人事處長陳榮順表示，這331億元退休金，全由原本國營事業按月提存至台銀退休準備金專戶，不會動用到公務預算；而其餘還未選擇退休金領取方式的勞工，經濟部也會尊重個人意願，選擇對自己最有利的方式領取。

據了解，有不少人領到舊制退休金後，規劃再將錢轉入勞退新制帳戶，期待藉由勞退帳戶亮麗的投資收益，再滾大退休本金。過去，經濟部因考量四大國營事業特性、財務結構、及退休金提撥狀況不盡相同，對結清舊制遲遲不肯點頭；現在總算等到了，9月大把退休金即將到手，不過這筆錢該如何妥善運用，恐怕才是最傷腦筋的事。


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