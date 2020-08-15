雙黃線逆向超車擦撞機車照後鏡　副駕女下車怒飆：故意騎慢欠揍？

▲高醫前方發生一起行車糾紛，雙方在路上爭執不休。（圖 ／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄三民區9日傍晚5點多發生一起行車糾紛，由於事故地點就在十全一路高醫前面，車流量十分大，雙方當事人在路上爭吵不休，警方獲報前去排解，汽車駕駛表示，這名機車騎士騎上「汽車道」，疑似沒有聽到後方一輛救護車鳴笛的聲音，導致汽車超車時意外擦撞到機車騎士；警方表示，發生事故的車道為「混合車道」，因此騎士沒有違規，雙方肇責還有待進一步釐清。

▲高醫前方發生一起行車糾紛，汽車超車後擦撞到機車，往前開了幾公尺後停下。（圖 ／記者黃子倩翻攝）

根據影片的內容，機車原本行駛在車道上，後方一輛汽車疑似要超車，按了幾聲喇叭，隨後從機車左側跨越雙黃線切入車道，就在切進去的時候，擦撞到機車騎士的照後鏡，接著往前開了一段，車上一對夫妻下車查看，但坐在副駕駛座的女子，指著騎士不斷飆罵，「你還故意騎慢，就儘量照沒關係啊！我們就看誰錯，給你叭還在那邊停。」甚至後來還氣到說出，他們在閃救護車，但騎士卻「白目成這樣，欠人家揍是不是啦！」

▲高醫前方發生一起行車糾紛，雙方在路上爭執不休，警方到場處理。（圖 ／記者黃子倩翻攝）

對此，十全派出所所長何昆霖表示：「機車行駛在十全一路的內向車道，由於這個車道沒有禁行機車，因此機車騎士沒有違規，而駕駛供稱趕時間，所以行駛內向車道，按喇叭超車，而駕駛在現場也有說自己在閃救護車，有陳述到速度較快，不過就現場影像，救護車從旁經過，並未造成這起事故主要原因，至於騎士被罵的部分，如果他要提告，會依規定受理。」

至於汽車駕駛涉嫌跨越雙黃線逆向超車，依違反道路交通管理處分條例第47條第2款規定「在設有禁止超車標誌、標線處所、地段超車」，如果違規屬實，將處新臺幣1200元以上、2400元以下罰鍰。

▲事故發生後，機車騎士自行做圖，表示沒有擋到救護車。（圖 ／記者黃子倩翻攝）

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