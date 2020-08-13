騎車躲太陽「罰單價碼」曝光！5大地雷一次看　最重罰2萬4千元

記者柯沛辰／綜合報導

不少民眾夏天騎車都會找陰影處「躲太陽」，或隨意停靠在路邊。有網友13日貼出一張罰單，指同事為了躲太陽隨意臨停，被檢舉開罰300元，呼籲大家小心。事實上，警方先前曾公布相關違規罰則，呼籲用路人遵守道路規定，以免躲了太陽卻傷了荷包。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文表示，「同事的經驗分享給大家，騎車躲太陽的代價，300元！」罰單中清楚可見，「違規事實」項目清楚記載「不緊靠道路右側臨停」，經民眾檢舉依《道路交通管理處罰條例》第55條1項4款開罰300元。

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▲▼有民眾躲太陽遭檢舉，罰單曝光後，引發網友熱議。（圖／爆料公社）

許多網友看完紛紛留言，「罰太少！最好再多個0！怕太陽不要騎車」、「真的該罰！我好幾次因為這樣的人差點出車禍」、「突然停下來，或從陰影處騎出來真的很難防」、「我檢舉過一次急停的，但警察開6000耶」、「我也怕曬，但我不會這樣躲太陽，因為之前差點撞到，明明離路口很遠硬要躲」。

交通警察大隊表示，用路人為躲避太陽，肆意減速、違停，已違反《道路交通管理處罰條例》條例，相關罰則如下：

1. 在紅線或公車停靠區停車，經檢舉可開罰300元至600元。

2. 停在黃網線，經檢舉可處600至1200元罰鍰。

3. 越線或壓在斑馬線，可開罰900至1800元。

4. 若停在左右轉專用道，妨礙後車通行情況，可處600元至1800元。

5. 若無突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車，或在車道中暫停，可處新台幣6000元以上、2萬4000元以下罰鍰。

▲用路人躲太陽可能吃罰單，不可不慎。（資料照／記者張一中攝）

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