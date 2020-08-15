影／高市選委會估補選投票率45%　比罷韓投票率42.1％高

記者陶本和／台北報導

高雄市長補選15日登場，民進黨候選人陳其邁國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政，三人一較高下。根據高雄市選舉委員會（選委會）預估，投票率約在4成5左右，比罷韓42.1％要高。回顧政壇歷史，過去一共有5次縣市長補選紀錄，投票率最低的是2006年的台東市長補選，當時由國民黨候選人鄺麗貞勝出；投票率最高的是1999年雲林縣縣長補選，最後由無黨籍候選人張榮味勝出。

▲高雄市長補選，支持者齊聚陳其邁競選總部歡呼。（圖／記者林敬旻攝）



▲陳其邁返回競選總部接受民眾歡呼。（圖／記者林敬旻攝）

高雄市長補選，各投票所自8時至下午4時止開放投票，受到連續幾天午後暴雨，選情冷淡，但投票率跟歷次補選差不多。根據選委會統計，此次選舉人數有230萬1597人，預計今晚7時當選結果出爐。據指出，選委會截至上午10時投票率是1成5，過去可以達到2成，預估市長補選投票率約4成5上下。

過去有5次縣市長補選紀錄，第1次發生在1997年，時任桃園縣長劉邦友遭槍擊；第2次發生在1999年，時任雲林縣長蘇文雄病逝；第3次發生在2003年，時任花蓮縣長張福興病逝；第4次發生在2006年，時任台東縣長吳俊立涉弊停職請辭；第5次發生在2007年，時任基隆市長許財利猝逝。

1997年桃園縣長補選

民進黨候選人呂秀蓮：324,074票（勝）

國民黨候選人方力脩：216,325票

投票率：58.77%

1999年雲林縣縣長補選

無黨籍候選人張榮味：137,106票（勝）

民進黨候選人林中禮：129,271票

國民黨候選人張正雄：96,334票

投票率：69.15%

2003年花蓮縣縣長補選

國民黨候選人謝深山：73,710票（勝）

民進黨候選人游盈隆：41,508票

投票率：55.91%

2006年台東縣縣長補選

國民黨候選人鄺麗貞：42,578票（勝）

無黨籍候選人劉櫂豪：19,228票

投票率：38.17%

2007年基隆市市長補選

國民黨候選人張通榮：56,115票（勝）

民進黨候選人施世明：26,908票

無黨籍候選人劉文雄：33,956票

投票率：40.55%