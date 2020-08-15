高雄市長補選投票率僅4成　中選會18時3分完成開票

▲高雄市長補選戰況成形，吳益政、陳其邁、李眉蓁（由左至右）。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長補選結果出爐，由民進黨候選人陳其邁勝出。根據中選會資訊，1823個投開票所18時3分均已完成，全市投票率41.83%。

中選會公布最新統計，高雄市長補選投票結果出爐，陳其邁以67萬1804票當選，李眉蓁獲得24萬8478票、吳益政獲3萬8960票。

過去有5次縣市長補選紀錄，1997年桃園縣長補選，投票率58.77%；1999年雲林縣長補選，投票率69.15%；2003年花蓮縣長補選，投票率55.91%；2006年台東縣長補選，投票率38.17%；2007年基隆市長補選，投票率40.55%。

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