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18歲就是成年！政院拍板民法修正草案　兩性平等「齊一結婚年齡」

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▲▼校園生活,大學教育,男女高中生,下課,校園（圖／記者林世文攝）

▲政院院會通過民法部分條文修正草案，下修民法成年年齡至18歲。（示意圖／記者林世文攝）

記者袁茵／台北報導

行政院會13日通過「民法」部分條文修正草案等38項涉及青年權益下修18歲法案，主要涉及「調降民法成年年齡」，將成年年齡從20歲修正至18歲；且為落實性別平等，將男女最低訂婚及結婚年齡調整為一致，分別修正為17歲及18歲，並增修相關配套規定。

行政院會13日通過法務部等14部會擬具「民法」部分條文修正草案等，38項涉及青年權益下修18歲法案，除「民法」部分條文修正草案、「民法總則施行法」第3條之1修正草案、「民法親屬編施行法」第4條之2修正草案及「中華民國刑法」第240條、第241條修正草案4項法案，由院函請司法院會銜送請立法院審議；「公職人員財產申報法」第7條、第20條修正草案，由院函請考試院、監察院會銜送請立法院審議；其餘33項法案，配合上述民法會銜司法院函送立法院審議之期程，由院函請立法院審議。

▲▼示意圖,生活,婚姻,結婚,離婚,男女,男性,女性,戒指,牽手,捧花（圖／123RF）

▲院會通過的修正草案中，將男女最低訂婚、結婚年齡調整一致。（示意圖／123RF）

本次院會通過的38項修正草案，主要涉及「調降民法成年年齡」，將成年年齡由20歲修正為18歲；以及「齊一男女結（訂）婚年齡」，修正男女訂婚年齡均為17歲（原規定女性訂婚年齡為15歲）、結婚年齡均為18歲（原規定女性結婚年齡為16歲），並增修相關配套規定，以利適用。

此外，為使人民權利義務對等，現行法律以民法成年為年齡門檻規定，於民法成年年齡調降為18歲後，除另有特殊考量外，亦隨同修正，以期一致。

至於調降民法成年年齡後，民眾原依照相關法令規定、行政處分、法院裁判、契約得享有至20歲或成年權利或利益（如撫卹金、遺屬年金、補助款、救助款、夫妻離婚後所約定對未成年子女扶養費等）於新法施行後，其於修正施行前已取得既有權益，本次修正亦明文保障持續享有至20歲。

法務部表示，由於民法成年年齡調降，事涉民眾權益且相關法令數量眾多，至少需2年緩衝期，並配合曆年制，因此，民法修正案原則自立法院完成修法程序滿2年後的第一個元旦施行，目前暫定施行日期為西元2023年（民國112年）1月1日。至於需因應民法成年年齡調降進行修正法規命令、行政規則及其他配套措施等，均請各主管機關配合立法院審議進度，及早預為因應與準備。

行政院長蘇貞昌指出，為順應國際潮流，強化青年權益保障，本次修法以民法成年年齡調降至18歲為主，一併修正相關法案，請各主管部會積極與立法院朝野黨團溝通協調，早日完成修法程序。

●本次院會通過的民法等38項法案重點：

一、調降民法成年年齡。

二、齊一男女結（訂）婚年齡。

三、修正其他以民法成年為門檻之法律規定。

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