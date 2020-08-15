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台中計程車運將酒駕撞中央分隔島　「腹部嚴重出血」身亡

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▲▼計程車自撞中央分隔島，送醫不治。（圖／民眾提供）

▲計程車自撞中央分隔島，駕駛送醫不治。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中發生離奇車禍！一輛計程車14日深夜在市區自撞中央分隔島，6旬駕駛王姓男子雖有繫安全帶，卻當場無生命徵象，送醫不治。王男經抽血發現酒精濃度超標，腹腔嚴重出血，警方初判應是酒駕自撞，死因與肇責有待釐清。

▲▼計程車自撞中央分隔島，送醫不治。（圖／民眾提供）

▲▼司機自撞後卡車內，經送醫急救仍不治身亡。（圖／民眾提供）

▲▼計程車自撞中央分隔島，送醫不治。（圖／民眾提供）

台中市消防局昨晚11點多獲報，一輛計程車在美村路二段、復興路口高速撞上安全島，急需救援。消防隊立刻出動人車到場，發現開車男子已無呼吸心跳，人受困在車內。消防人員立刻協助脫困後，緊急送往大慶中山醫院急救，但最後仍宣告不治。第三警分局交通分隊也立刻到場採證，隨後也將車輛移置。

警方表示，死者為68歲的王姓男子，經醫院抽血檢測，發現他酒精濃度值超標；醫院檢查也發現他雖無明顯外傷，但腹腔嚴重內出血，初判應是酒後自撞中央分隔島，但死因及肇責仍有待檢方釐清。

據了解，王男有一名女兒目前在加拿大念書，另在南部有一名姪子，警方已通知他，目前正在北上中。

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