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鬼門開遇天赦日！ 專家教「1絕招」：財運爆棚又增桃花

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▲煮錢水增財運。（示意圖／取自免費圖庫Flickr）

▲鬼門開這天正好是天赦日，可煮錢水增加財運。（示意圖／取自免費圖庫Flickr）

實習記者劉雪兒／綜合報導

總是感覺手頭很緊嗎？那可要把握「天赦日」催財！本（8）月19日是農曆七月初一，這天不僅是傳統民俗上的「鬼開門」，更是農民曆上的天赦日。民俗專家柯柏成指出，「天赦日」是催財的最佳時機，他教大家一個有別以往的「煮錢水增加財運」方法，只要把照著做，不止可增財，還可以招桃花。

民俗專家柯柏成表示，今年因為閏4月的關係，使得農曆七月初一這天也是「天赦日」，不然很難得有這種狀況，讓這特別的天赦日又增加了一項催行五鬼運財的方法。柯柏成指出，過去天赦日只需要煮錢水就可以增加財運，但這次需要的加入不同的元素，煮錢水的硬幣需要多挑幾個又新又亮的50元硬幣或1元硬幣。

請繼續往下閱讀...

接下來怎麼做呢？柯柏成表示，將煮過後冷卻後的硬幣挑出5個相同幣值，並用透明玻璃杯裝著，放置在家中西北方增財運，又或者可放東北方增人緣與桃花運。也可同時放在兩處，最重要的事，放置前必須默念「五鬼財運到我家來」。

▲▼感情,情侶,伴侶,曖昧,交往,愛情,戀愛。（圖／pixabay）

▲如果想招桃花，可將煮過後冷卻的硬幣挑5個相同幣值，用個透明玻璃杯裝著，放置在家中東北方。（圖／pixabay）

柯柏成還提醒大家說，以上的方法都必須在1天內完成，當然也可以按照天赦日以往的慣例，到寺廟裡或教堂許願拜拜，願望都特別容易實現。

「天赦日」是依天干地支而立的四季大吉日 ，是開運祈福必拜的好日子，一年中還不到2%，是補財庫、迎好運的好時機。

不可錯過的天赦日--開五鬼運財外掛的天赦日 國曆的8月19日正好也是農曆的七月初一, 不僅是天赦日也是傳統民俗上的鬼門開. 這種巧合因為閏四月的關係, 不然很難得有這種狀況,...

柯柏成/命理发布于 2020年8月6日周四

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