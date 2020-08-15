「高鐵 X 卡娜赫拉」二度聯名！兔兔＆P助口罩上市　網購最多打8折

▲高鐵與卡娜赫拉二度聯名。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

看準國旅商機，台灣高鐵公司推出第二波「卡娜赫拉的小動物」聯名商品，有保溫保冷袋、野餐墊與ID卡套、口罩套等9項超萌實用商品。旅客除可在高鐵列車、車站購買，也可在momo購物網、PChome 24h購物網、台北101觀景台購買，還可享最多8折優惠。

高鐵公司自去年11月與日本知名插畫「卡娜赫拉的小動物」合作推出聯名商品，首波甫上市兩個月，銷售即達全年業績的40％，其中聯名「迴力車四輛組」最為搶手，上市至今銷售破萬組，其次為絨毛鑰匙圈，創下超過7000組的銷售佳績。

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▲旅客可在高鐵車站購買聯名商品。（圖／高鐵提供）

高鐵公司表示，近日國內疫情趨緩，搭車出遊的旅客逐漸增多，因此將推出第二波聯名商品，這次的系列商匹有野餐墊、保溫保冷袋及行李束帶等；另有日常實用的ID卡套、馬克杯、吸水杯墊、自動筆、資料夾，以及防疫期間必備的口罩套。

高鐵公司指出，本次聯名商品除可在高鐵列車及車站內便利商店與自動販賣機購買，也可在momo購物網、PChome 24h購物網以及台北101觀景台也能買到。

▲在高鐵列車購買聯名商品將可享折扣優惠。（圖／高鐵提供）

另外「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物彩繪列車」自去年11月開行，由P助與粉紅兔兔詮釋台灣各地多元風情及「搭高鐵・遊台灣」的無限樂趣，每節車廂設計不同主題，吸引無數鐵道迷及卡娜赫拉迷追蹤搭乘，該部彩繪列車將於今年9月8日後全面卸下彩繪塗裝。

高鐵公司表示，若在8月31日前於高鐵列車推車購買聯名商品，購買2件以上同品項商品，可享9折優惠；在momo購物網購買，高鐵聯名商品全品項打85折，單筆消費滿490元，可享限量好禮2選1，包括高鐵抽屜式名片盒及高鐵售票機造型便條紙；在 PChome購物網購買，則享全品項8折起。

▲在電商平台購買聯名商品最多可打8折。（圖／高鐵提供）