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熱帶大陸氣團東移「台北市體感41℃」　午後雷雨區擴大

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▲▼天氣配圖 哈格比颱風擦邊過 台北市間歇性大雨陣風。（圖／記者屠惠剛攝）

▲午後會有大範圍雷陣雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

受到太平洋高壓影響，大氣不穩定。上午為晴朗多雲的天氣，但午後有雷陣雨，而且下雨範圍大、且延續到晚上。另外，氣象局也針對台北市發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市為黃色燈號，請注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，未來一週中層「太平洋高壓」中心大約在日本附近徘徊，沉降作用強、大氣穩定；其低層則是亞洲大陸東移的乾熱氣團(學名「熱帶大陸氣團」)，為日、韓、華中、華北帶來「熱浪」的天氣。

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▲▼高溫燈號。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲台北市發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市為黃色燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

而台灣則是在中層「太平洋高壓」的邊緣，沉降作用弱，低層則是偏南至東南風、暖濕的空氣，致使大氣不穩定。中午前大致晴朗炎熱；下午則因陽光加熱，大氣不穩定釋放，常有強對流發展。模式模擬亦顯示，關島以東至換日線(東經180度)海溫高、垂直風切小，已轉變為有利下一個「熱帶擾動」發展的海域；由於距離遥遠，並無移近台灣的機率。

最新模式模擬顯示，週末(15、16日)各地上半天晴朗、中午炎熱，最高溫約35、36度左右，地理環境特殊的地點，有升至37度的機率，要注意防曬、防中暑。大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，並有「大雷雨」發生的機率，應注意防範「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)。南方水氣漸增多，恆春半島及花東偶有局部短暫雨的機率。今日各地區氣溫：北部24至36度（體感41度）、中部22至35度、南部23至35度、東部22至36度。

▲▼高溫燈號。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲最新(14日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬下週三(19日)20時天氣圖顯示，500百帕「太平洋高壓」中心大約在日本附近徘徊，其低層(850百帕)紅色範圍則是亞洲大陸東移的乾熱氣團(學名「熱帶大陸氣團」)。而台灣則是在中層「太平洋高壓」的邊緣。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

最新模式模擬顯示，下週一至週五(17至21日)天氣型態變化不大，各地為晴朗炎熱，中午前後仍要防曬、防中暑。下週一至週四東南風略增強，有利午後對流的位置略微調整，新竹以南機率較高，桃園以北機率則降低；迎風面恆春半島及花東偶有局部短暫雨的機率。下週五東南風減弱、桃園以北午後對流機率再提高。

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