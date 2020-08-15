鬼門要開了！「7大必知禁忌」一次看...深夜這動作引來好兄弟

▲8月19日將進入農曆7月「鬼門開」。（圖／達志／示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導

8月19日將進入農曆7月「鬼門開」，艾菲爾老師就整理了「鬼月別誤觸的7大禁忌」，特別提醒7點要大家謹記，小心謹慎才能順利平安渡過這個月份。閩南、臺灣一帶將農曆七月稱為鬼月，七月初一是「鬼門開」、七月三十「鬼門關」，十五日則是有盛大祭祀活動的中元節。

1.勿隨便亂拍照：農曆七月的夜晚陰氣較重，如果這時候還拍照的話，容易會拍到陰氣、靈體，而且拍到靈異照片的話有可能會招來厄運與負能量。

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2.半夜不要晾衣服：農曆七月，最忌諱的就是在夜晚晾衣服，其實看著晾著的衣服會發現很像人形，可能會引來不必要的陰氣或靈體。



3.別靠著牆走：牆壁本身就陰涼，容易有陰氣較重的問題，如果我們也靠著牆壁或是沿著牆走，就有可能沾上陰氣，建議在農曆七月別靠牆走，或是靠牆休息。



4.少進出醫院：醫院本來就是氣場較亂的場所，到了鬼月陰氣更重。平常如沒必要，最好少進出醫院，但如果身體真的不舒服還是要及早就醫，記得隨身攜帶平安符保平安。

▲鬼月期間各大院開刀動手術的病患明顯減少。（圖／記者林悅攝）

5.避免在鬼月看屋、買房：鬼月最好不要買賣房子，除了容易有不好的預兆外，也有可能因為搬動而沖煞到磁場、或是陰陽失衡；如果有看到喜歡的房屋，簽約時最好避開農曆七月。



6.被呼喚名字拍肩，切記別回頭：切記，鬼月晚上走在路上或是在郊外時，如果聽到有人叫你的名字、或有人拍你肩膀，最好不要回頭，如果回頭的話，肩膀上的陽氣、磁場就容易受到干擾，甚至連身體健康也會受影響。

7.別吹口哨或是半夜敲敲打打：晚上吹口哨也是鬼月的禁忌之一，這樣的舉動可能會吸引到陰氣或靈體。同樣道理，也忌諱在深夜敲敲打打，因為靈體可能會被聲音吸引，所以在深夜裡還是保持安靜較妥當，保順遂平安。

▲民眾祭拜好兄弟時，也要注意供品的禁忌。（資料照／記者林悅攝。）

根據民間傳說，每年到農曆七月一日的凌晨，「地府」會將鬼門打開，陰間的鬼魂得以回到陽間探訪自己的家人，其中有些鬼魂因為無家可歸，在陽間遊蕩，民眾為避免孤魂野鬼影響平靜生活，會準備豐盛的牲禮祭品讓祂們飽餐一頓。