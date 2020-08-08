　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨居婦報案：魔神仔從窗戶爬進家　警所長充當道士靠「神帽」鎮邪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼婦人稱魔神仔從窗戶爬進屋內，警所長致贈神帽助鎮邪。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲婦人稱魔神仔從窗戶爬進屋內，警所長致贈神帽助鎮邪。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

「我家裡有鬼，警察大人幫幫忙！」新北市林口區一名凌姓老婦人日前晚間親自到派出所報案，說剛剛目睹有鬼從窗戶爬進家裡面，她嚇得不知如何是好，鬼月將近，接到這類玄奇讓警方也相當緊張，林口警所長楊凱文到家內查看後卻無異狀，擔心真的有魔神仔，過幾天他親贈一頂警帽給凌姓老婦，強調「鴿子」警徽可擋邪氣，老婦這才放心地說「最近比較少看到」了，讓所長聽完額頭又冒了冷汗。

72歲的凌姓老婦人獨居在林口一處公寓，兩個女兒都已經嫁人，日前晚間7點多她親自到林口派出所報案，緊張到瑟瑟發抖，值班員警詢問凌婦怎麼了，她卻說「我看到鬼了！剛剛從外面的窗戶爬到家裡，警察大人幫幫我！」

所長楊凱文事逢巡邏勤務，聽到這樣的報案後第一時間也不知該如何處理，因擔心凌婦安危，硬著頭皮仍陪同她回到公寓內，進門前凌婦還提醒所長「等等進去要小心喔！」讓他也緊張了起來，不料進到屋內查看擺設後卻無異狀，所長擔心是老婦人需要關心及陪伴，臨走前仍不忘提醒附近有靈驗的宮廟，讓凌婦可去求個心安。

凌婦的狀況所長楊凱文實在放不下心，想起過往學長曾說過警徽上的「鴿子」有正氣，能夠鎮煞、驅邪，於是過幾天準備了一頂有警徽的便帽再次到凌婦住家，聽她抱怨完「晚上黑影幢幢都睡不著，只能睜眼一直等候到天亮」後，將帽子放置在窗戶旁的電視牆上，並告知警徽功效，讓婦人終於放了心。

所長楊凱文表示，婦人女兒雖會定時前往探望，但農曆鬼月將近，老人家對此比較迷信，加上老年獨居內心孤單，凌婦可能因此才妄想看到魔神仔爬入屋內。所長也呼籲長者有空應多走出戶外，多拜訪街訪鄰居，保持與社會的互動，而為人子女應該定時問候關懷長輩，避免類似狀況發生。

▼聽到警徽可以鎮邪，獨居老婦瞬間安了心。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼婦人稱魔神仔從窗戶爬進屋內，警所長致贈神帽助鎮邪。（圖／記者陳豐德翻攝）

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

亡命超車影片曝！情侶下觀音山彎道失控「車頂削一半」　女友爆頭慘死、男昏迷

一條龍先生變電競國手！少年亂填證號玩《全民打棒球》　求「正名」助出戰韓國

跑山遇頭獎「刮中超跑」！百萬雪佛蘭跑車左側全刮爛　騎士恐賠到脫褲

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／「收2000萬貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　繼續收
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南1天11起自殺！日商凌晨25樓墜落慘死　2樓女鄰居開窗嚇瘋

快訊／「收2000萬貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　繼續收押禁見！

新竹按摩店情殺！女員工遭男友「追砍40刀」噴血慘死…警揭鼻酸原因

快訊／牢裡過父親節！李恆隆、郭克銘不服羈押抗告　台北高院晚間駁回

北市女「堆木炭」倒浴室尋短...全身僵硬亡　留10張紙：希望多得到父母關愛

草屯課長遭酒駕男撞死大逆轉　鎮代血檢也出現「酒精反應」

快訊／3男1女在溪谷玩水…結果2男溺斃！少女坐在岸邊痛哭大喊救命

新北4人搭波特船海釣…突「3公尺大浪」翻船！弟目睹哥被沖走　悲慟坐岸邊等

影／兒子玩具盒藏8槍+300子彈！男白天賣豬肉、晚上賣大麻　桃警驚見「小型軍火庫」

快訊／西門町商圈燒炭　警消破門驚見「27歲女子明顯死亡」

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

情趣用品店「半夜A片架被掃落」　監視器曝光...網笑：色鬼來光臨

邱鋒澤「單身嗎?」突脫口：我已婚　采子新歌爆抄襲..老闆凝重回應

于美人：每天一則羅霈穎可愛故事　「喜歡小鮮肉的原因」大家都笑了

周興哲脫了！「撕開上衣」露精壯身材　疫情後首場演唱會..要大家戴好口罩

美、日政要來台「免除14天隔離」　陳時中：如果發生感染我會負責

台南1天11起自殺！日商凌晨25樓墜落慘死　2樓女鄰居開窗嚇瘋

快訊／「收2000萬貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　繼續收押禁見！

新竹按摩店情殺！女員工遭男友「追砍40刀」噴血慘死…警揭鼻酸原因

快訊／牢裡過父親節！李恆隆、郭克銘不服羈押抗告　台北高院晚間駁回

北市女「堆木炭」倒浴室尋短...全身僵硬亡　留10張紙：希望多得到父母關愛

草屯課長遭酒駕男撞死大逆轉　鎮代血檢也出現「酒精反應」

快訊／3男1女在溪谷玩水…結果2男溺斃！少女坐在岸邊痛哭大喊救命

新北4人搭波特船海釣…突「3公尺大浪」翻船！弟目睹哥被沖走　悲慟坐岸邊等

影／兒子玩具盒藏8槍+300子彈！男白天賣豬肉、晚上賣大麻　桃警驚見「小型軍火庫」

快訊／西門町商圈燒炭　警消破門驚見「27歲女子明顯死亡」

中職／兄弟周磊先發對戰樂天洪聖欽　二人爭取本季首勝

國軍伙食真的難吃嗎　老鳥曝「2項因素」分天堂、地獄

中職／史上3千萬人次　可望9日洲際象猿戰產生

鹽酥雞要自己夾！奧客暴怒「帶十等嚮導刷1星」　超狠留言曝光：我會再來

「彰化萬人檢測」爆潛在社區感染！衛生局8/25報告出爐　女醫3結論：政策有效

放棄台大賺360萬！她親自回應「8大原因」　成績前3%改填亞洲大學

台南1天11起自殺！日商凌晨25樓墜落慘死　2樓女鄰居開窗嚇瘋

犯錯回報又怕被主管罵！「三明治溝通法」把壞消息變成好消息

童瑤《三十而已》同款唇膏盤點！裸奶茶、霸氣豔紅　5支愛用色必收

逢甲「套房王」出租近千套房！月租600萬收到煩…網友看傻了

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

社會熱門新聞

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

北市女倒「木炭堆」亡　留10張紙「盼得到父母關愛」

即／「貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

快訊／3男1女在溪谷玩水…結果2男溺斃！少女坐岸邊痛哭

按摩店女員工遭男友砍死　警方揭原因

台南1天11起自殺　日商墜25樓亡

即／西門町燒炭　27歲女明顯死亡

獨居婦：魔神仔從窗戶爬進家　警所長靠神帽鎮邪

人妻湯屋享受「用心服侍」！　綠帽夫見網購明細崩潰

暑假接大尺度外拍！高中女見衣服傻眼　被拍200張照嚇壞

我要打三個！館長師父騎車遇行車糾紛遭包圍

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

遭酒駕撞死逆轉　鎮代血檢也驗出酒精反應

更多熱門

相關新聞

賽鴿驚爆集體中毒死亡！2000隻退賽

賽鴿驚爆集體中毒死亡！2000隻退賽

「2020巴塞隆納大賽」是歐洲賽鴿界的年度耐力賽，近一萬五千隻鴿子在比利時牛斯山脈（Pyrenees）進行660英里（約1062公里）的比賽，但就在比賽前夕，竟傳出有鴿子誤喝「柴油廢氣處理液」集體中毒死亡。

危老案變身科技廠　迎廠辦市場大商機

危老案變身科技廠　迎廠辦市場大商機

林口某國中疑拒轉學生　議員：霸凌孩子的受教權

林口某國中疑拒轉學生　議員：霸凌孩子的受教權

住頂樓「窗戶全開」還是悶炸　網嘆無解

住頂樓「窗戶全開」還是悶炸　網嘆無解

鬼門開前最後一波車市優惠整理

鬼門開前最後一波車市優惠整理

關鍵字：

林口獨居魔神仔鬼月窗戶警徽鴿子鎮邪

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

彰化萬人抽血　驚見新冠抗體

珉娥三度輕生　公司回應：已送往醫院治療中

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

騎士見「勾魂萌寵」跟到騎錯路！

爸爸買車！父親節突宣布「妳有一個妹妹了」

好友突然要借10萬！他1個月後收通知：心臟夠大

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」買家說話了

小黃司機突碎念「我孩子都死了」狂飆時速160

準薔蜜逼近北上！捲豪雨彈狂掃台灣

北市女倒「木炭堆」亡　留10張紙「盼得到父母關愛」

新北、桃園　取消機車兩段式左轉

珉娥再PO「鮮血直流」割腕照！　點名智珉、雪炫

即／「貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！
高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面