獨居婦報案：魔神仔從窗戶爬進家　警所長充當道士靠「神帽」鎮邪

▲婦人稱魔神仔從窗戶爬進屋內，警所長致贈神帽助鎮邪。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

「我家裡有鬼，警察大人幫幫忙！」新北市林口區一名凌姓老婦人日前晚間親自到派出所報案，說剛剛目睹有鬼從窗戶爬進家裡面，她嚇得不知如何是好，鬼月將近，接到這類玄奇讓警方也相當緊張，林口警所長楊凱文到家內查看後卻無異狀，擔心真的有魔神仔，過幾天他親贈一頂警帽給凌姓老婦，強調「鴿子」警徽可擋邪氣，老婦這才放心地說「最近比較少看到」了，讓所長聽完額頭又冒了冷汗。

72歲的凌姓老婦人獨居在林口一處公寓，兩個女兒都已經嫁人，日前晚間7點多她親自到林口派出所報案，緊張到瑟瑟發抖，值班員警詢問凌婦怎麼了，她卻說「我看到鬼了！剛剛從外面的窗戶爬到家裡，警察大人幫幫我！」

所長楊凱文事逢巡邏勤務，聽到這樣的報案後第一時間也不知該如何處理，因擔心凌婦安危，硬著頭皮仍陪同她回到公寓內，進門前凌婦還提醒所長「等等進去要小心喔！」讓他也緊張了起來，不料進到屋內查看擺設後卻無異狀，所長擔心是老婦人需要關心及陪伴，臨走前仍不忘提醒附近有靈驗的宮廟，讓凌婦可去求個心安。

凌婦的狀況所長楊凱文實在放不下心，想起過往學長曾說過警徽上的「鴿子」有正氣，能夠鎮煞、驅邪，於是過幾天準備了一頂有警徽的便帽再次到凌婦住家，聽她抱怨完「晚上黑影幢幢都睡不著，只能睜眼一直等候到天亮」後，將帽子放置在窗戶旁的電視牆上，並告知警徽功效，讓婦人終於放了心。

所長楊凱文表示，婦人女兒雖會定時前往探望，但農曆鬼月將近，老人家對此比較迷信，加上老年獨居內心孤單，凌婦可能因此才妄想看到魔神仔爬入屋內。所長也呼籲長者有空應多走出戶外，多拜訪街訪鄰居，保持與社會的互動，而為人子女應該定時問候關懷長輩，避免類似狀況發生。

▼聽到警徽可以鎮邪，獨居老婦瞬間安了心。（圖／記者陳豐德翻攝）

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