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保險業科技戰來了！安聯人壽總座林順才：調整居家工作比例「也可少租辦公室」

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▲安聯人壽推出「Allianz Perform 安聯i效率」，由安聯人壽總經理林順才啟動。（圖／安聯人壽提供）

▲安聯人壽總經理林順才認為，工作不一定要坐在辦公室裡才能做。（圖／安聯人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

多數企業受新冠肺炎（COVID-19）影響，從中獲得新思維，同時也力拚數位轉型，運用科技創造客戶新服務。安聯人壽總經理林順才表示，盼安聯能成為保險科技公司，透過不斷的數位創新，引領台灣保險業走至頂尖，除了用科技驅動業務成長之外，也能重新樹立形象，提供客戶最好的服務。

林順才說，因應疫情，安聯內部已學到很多，也願意透過實驗測試，了解員工喜歡在辦公室上班或在家工作，調整未來的工作模式，並進行工作分配。例如，工作內容是發想計畫、製作簡報或試算表，就可以改在家裡做；在辦公室則主要進行溝通與討論，如此分工可以節省工作時間。

「很多事情不一定要坐在辦公室裡才能做，但我們正在實驗。」林順才透露，居家辦公的比例調整，除了可以節省同仁的時間與金錢，也可能少租一些辦公室，「你不需要每個人很大的位置，只要一個開放空間，重新調整成『會議用』。」

▲安聯人壽。（圖／記者楊絡懸攝）

▲安聯人壽力拚保險科技（InsureTech）。（圖／記者楊絡懸攝）

林順才認為，對員工而言，不用天天通勤，則可省去時間和交通費，而有些同仁比較享受在家裡工作，「我們是選擇性，讓員工去挑，有些工作坦白講不行，但有些OK，就自己決定。」

至於哪種工作策略與效率比較好？林順才笑說，還沒有結論，待在家裡太久「也會有反效果」，且也要考慮工作屬性，「如果像新加坡是被迫在家工作2到3個月，很痛苦。長期是不行的，一週一天、兩天或許可以。」

另一方面，要從保險公司轉型成保險科技公司，勢必要投資更多的數位設備。林順才指出，像是視訊會議，辦公室內必須做出調整，除了新增設備之外，也要成為開放式的運作模式，讓工作夥伴都有新的思維與轉型，多一點互動，用科技創造出不一樣的價值，「保險科技公司要資源，也要有專家。安聯有集團資源，也和其他廠商建立關係，公司文化、人才都是關鍵。」

據了解，安聯人壽業務員平均年齡28歲，有些同仁甚至大學還沒畢業，就決心要加入保險業。對於公司數位化管理接受度，林順才坦言「年輕人都很喜歡」，不用特別教學，看完自然就會，新科技運用起來很快；此外，若客戶也用數位工具，也會改變業務員的型態，甚至可用大數據協助分析。

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